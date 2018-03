Der erschwingliche Onkyo TX SR 607 (550 Euro) schanzt Front-oben-Zusatzboxen erstmals ein neues Dolby-Futter zu. Überzeugen will er aber auch vor allem mit gutem alten Stereoklang.

AV-Receiver Onkyo TX SR 607 Datenblatt

© Archiv AV-Receiver Onkyo TX SR 607

© Julian Bauer

"Tempora mutantur", schießt es dem AV-Fan durch den Kopf, wenn er den neuen TX SR 607 für 550 Euro betrachtet. Weil die HDMI-Verbindung sich auf breiter Front schnell durchsetzt, bringt er nicht nur wie der Vorgänger TX SR 606 (7/08) vier, sondern gleich sechs entsprechende Eingänge mit. Wer verlangt andererseits in dieser Preisklasse noch wirklich S-VHS-Buchsen oder einen analogen Multikanaleingang?

Kaum jemand, ergo ließ Onkyo dergleichen entfallen. Stattdessen offeriert der TX SR 607 jetzt einen zusätzlichen Front-Klinkeneingang und eine Multikontakt-Schnittstelle namens "Universal Port", über die der Receiver sich mit dem optionalen Dock UP A 1 für 100 Euro und mit einem iPod austauschen kann. Oder aber mit dem Digital-Empfangsmodul UP DT 1 für 130 Euro, das nicht nur DAB, sondern - falls je einer sich das antun will - auch das angeblich kommende, brutal datenreduzierte DAB+ dechiffriert.

© Julian Bauer

Nur ärgerlich, dass sich Onkyo bei dem 550-Euro-Receiver nach wie vor Pre-Outs zur Einbindung in eine Stereoanalage verkneift. Der vorhandene Zone-2-Stereoausgang scheidet für diesen Zweck aus, weil kein sauberer Zeitbezug zu den anderen Kanälen besteht.

Dafür bietet der entschiedene Solist seinen (Fern-)Bedienern die Möglichkeit, seine sechste und siebte Endstufe zwischen zwei Terminals umzuschalten.Eines davon kann Surround-Back- oder Front-High-Speaker ansteuern oder Bi-Amping dienen. Das andere hält für Front-High- oder für Zone-2-Boxen her, wonach der AVler ein bisschen hirnen und sich sein individuelles Schaltschema zurechtlegen darf.

Aktuell lässt sich mit Front-High so ähnlich wie mit Yamahas Presence-Funktion die Höhe der akustischen Abbildung mit einer Leinwand abgleichen. Nun kommt aber - wenn künftige Platten entsprechende Dolby-Oben/Unten-Infos (Pro Logic IIz) mitbringen - noch die Aussicht auf eine zusätzlich ausgestaltete Raumdimension dazu.

© Julian Bauer In der Ton-Prozessor-Sektion arbeitet ein Groß-IC von Texas Instruments, das, wenn sie je kommen, auch Dolby-Pro-Logic-IIz-Vorne/Oben-Zusatzdaten decodiert. Die Digital-Video-Seite beherrscht der famose De-Interlacer/Skaler FLI 30502 von Faroudja-Genesis (wie im TX SR 606). Der HDMI-Receiver von Silicon Image verwaltet drei Eingänge, ein Switcher wählt zwischen weiteren drei. Auf unprätentiöse Weise verbindet ein HDMI-Standardkabel den Front-Eingang mit der Platine.

Wandelt der TX SR 607 bei Bedarf wieder mit einer für die Preisklasse prima Vollbild-Herstellung und Skalierung FBAS-Einpol- und 3-Komponenten-Video auf HDMI um, kann er in diesem Fall sogar ein Bildequalizing vornehmen. Mit dem UKW-Klang, der entfernt und flach wirkte, nahm es der Neuling aber nicht mehr so ernst.

Dafür blühte er bei der CD-Wiedergabe regelrecht auf. "Donnerwetter", hieß es, als er etwas schlanker als der TX SR 606, dafür konturierter recht mühelos mit den Gewaltbässen von Friend 'N Fellow's "Lady" hantierte. Was klar den Punktezähler um einen auf 37 erhöhte: Der Newcomer stellte Constanze Friend hochgewachsener, plastischer, sauberer heraus.

Bei den Surround-Betriebsarten profitierte je nach Titel mal der Oldie von seiner fülligeren Wiedergabe, mal schwang das Pendel zum Newcomer aus, etwa wegen seiner nuancierteren, verständlicheren Stimmenwiedergabe.

Auch bei der für die Klasse beachtlichen, strahlenden HD-Wiedergabe nahmen die beiden sich nicht viel - der alte etwas praller, dynamischer, der neue etwas feiner zeichnend. Unterm Strich steht aber fest, dass der CD-freundliche Onkyo TX SR 607 mit noch weniger Bedenken gekauft werden kann.

Onkyo TX SR 607

Hersteller Onkyo Preis 550.00 € Wertung 43.0 Punkte Testverfahren 1.0

