Testbericht

AV-Receiver Sony STR DA 5200 ES

von Redaktion connect , Johannes Maier

Für den 1300 Euro teuren Surrounder von Sony bedeutet es eine Selbstverständlichkeit, dass er die digitalen Tonspuren, die Zukunfts-HD-Player achtkanalig im PCM-Format ausgeben werden, via HDMI digital-direkt annimmt und dass sein analoger 7.1-Eingang anderweitig genutzt werden kann (PCM = Pulse-Code-Modulation wie bei CD-Spielern, aber mit einer Dynamik bis 24 und Taktraten bis 96 Kilohertz). Dank dem Neuformat HDMI 1.2a vermag er auch - so es 1.2a-Player je gibt - die Bits von SACDs zu lesen, was die Receiver von Marantz und Yamaha ebenfalls können.