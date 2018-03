AV-Receiver Sony STR-DA5600 ES Datenblatt

Fast könnte man beim Sony die automatische Raumeinmessung übersehen - schon allein, weil nicht wie sonst die beiden großen Namen Dolby oder Audyssey prominent auf dem Gehäuse prangen. Vielmehr nennt Sony die Kombination aus beigelegtem Mikrofon und Messautomatik simpel "Auto Calibration". Irgendwie scheinen die Sony-Ingenieure auf andere Dinge Wert zu legen als auf die übliche Feature-Trophäen-Sammlung. Das manuelle Lautsprecher-Setup etwa ist verschwenderisch liebevoll arrangiert - nahezu jede erdenkliche Boxenaufstellung mittels der sieben Endstufen ist grafisch bebildert.

© MPS Als Erfinder der SACD bietet Sony natürlich neben dem Stereo- auch einen analogen Mehrkanal-Eingang an und unterstützt DSD über HDMI.

Dabei steckt der Receiver voll praller Technik - sieben HDMI-Anschlüsse in der aktuellsten Generation prangen (1.4a) auf der Rückseite, zwei davon dienen als Ausgang. Deep-Color-veredelte und dreidimensionale Bilddaten gelangen ebenso an ihren Bestimmungsort wie eintreffende Signale vom Fernseher (per Audio Return Channel). Nebenzonen können vom Sony mit einem freien Surround-Back-Endstufenpärchen und sogar einem eigenen Videoprozessor versorgt werden.

© MPS Selbst im Stand-by-Mode kann der Sony als Netzwerkpaket-Verteiler fungieren - dazu wird er von einem separaten Schaltnetzteil mit Energie gespeist. Der dicke Trafo setzt dann bei der wirklich anstrengenden Arbeit ein.

Über HDMI-Kontrollbefehle lassen sich angedockte Blu-ray-Player und Spielekonsole ohnehin mit einem Knopfdruck aus dem Standby-Schlaf holen, dank beigelegter Mini-IR-Sender werden aber auch die Stereo-Quellen in der Schrankwand per Sony-Fernbedienung gesteuert. A propos HDMI: Eigens für die Besitzer des Sony SACD-Players SCD-XA5400 ES (getestet in AUDIO 1/09) wartet der DA-5600 mit der effektiven Jitterkontrollfunktion H.A.T.S auf.

Dem iPod als schärfstem Konkurrenten zu den hauseigenen Walkmännern wird erwartungsgemäß keine Vorzugsbehandlung via USB angeboten - er darf aber über das optional erhältliche Sony-Dock mitspielen.

Extra: Netzwerk-Switch und A/D-Wandler für alle

Sony spendiert seinem jüngsten Receiver-Flaggschiff gleich vier RJ45-Buchsen - nicht aus überängstlicher Redundanz, sondern um all die anderen potentiellen Sony-Kollegen im Wohnzimmer standesgemäß mit Daten zu versorgen. Denn im Sony ist ein Netzwerk-Switch verbaut, der eintreffende IP-Pakete freundlich und dezent weiterleiten kann - an Fernseher oder Spielekonsole. Das erspart den nervös blinkenden und oft sehr unhübschen Plastikkasten-Switch im Wohnraum.

© AUDIO Musik-Komfort: Solange es sich um eine MP3 handelt, versteht der Sony sogar Gapless-Wiedergabe und beherrscht den schnellen Vorlauf.

Nebenbei agiert der STR-DA 5600 auch als Medienserver. Er stellt anderen Netzwerk-Playern seine gerade eingespielten Audio-Signale zur Verfügung - egal aus welcher Quelle. Seien es die Rundfunkwellen über FM/AM oder die analog/digital gewandelten Töne eines Plattenspielers. Nur die per Showcast-Dienst eingehenden Internetradio-Datenpakete werden anderen LAN-Teilnehmern vorenthalten.

Als Netzwerk-Client wiederum kann der Sony Bilder, Videos und Musik von einem Medienserver fischen. Allerdings unterstützt er nicht die lossless komprimierten Flac-Dateien.

© AUDIO SPANNUNGSPROFIL: Sehr solide bis auf den kleinen Einbruch unter 2Ω . AK: 66

Messungen

© AUDIO HARMONISCHER KLIRR: Die ungradzahligen Komponenten tanzen aus der Reihe.

Der Sony zeigt sich mit ziemlich belastbaren Endstufen sehr potent; Sinusleistung Stereo 8/4 Ohm: 2x 148/218W, ermittelte Sinusleistung Surround 8/4 Ohm: 5x 112/144W 7x 94/110W. Das Frequenzdiagramm (o.Abb.) bescheinigt ihm breitbandige Verarbeitung aller zugespielten Signale. An den PreOuts liegt ein relativ hoher Widerstand von 1093 Ohm an - kurze Kabelwege sind zu empfehlen. Standby/Betrieb 0,2 / 43 Watt.

Hörtest

Der Sony konnte dank seines extrem musikalisch-dynamischen Spiels mit allen Blu-ray-Scheiben überzeugen, fand aber in Jane Monheit sein persönliches Highlight: Kein anderer Amp in der Preisklasse vermochte die Performance der Jazz-Sängerin so weich und füllig, und dennoch lebendig-knackig wiederzugeben.

Dafür musste sich der STR-DA 5600 im Stereo-Durchgang klar dem Denon AVR-4311 geschlagen geben, der sich präziser und differenzierter gab.

Sony STR DA 5600 ES

Hersteller Sony Preis 2500.00 € Wertung 96.0 Punkte Testverfahren 1.0

