AV-Receiver Yamaha RX V 3900

© Archiv Frischkost auch bei Yamaha: Das Board (1), das wie zuvor Spannungsstabilisierungs-Bauteile trägt, bekam eine zusätzliche Stehplatine (2) mit einem Schaltnetzteil. Dieses versorgt die mittlerweile sehr umfangreiche HDMI- und Videosektion auf sehr effektive und rückwirkungsfreie Weise mit Strom.

Mit seinem USB-Stick-Anschluss vorne und der Ethernet-Buchse hinten sowie der Möglichkeit, sich via Rooter auf dem Vtuner-Radioserver zu tummeln oder in Datenbanken nach Covers zu suchen, übt Yamahas RX V 3900 von Haus aus Offenherzigkeit - auch wenn das Verständnis für das bei Highendern beliebte FLAC-Format immer noch fehlt.

In puncto Video hat der Yamaha mit dem ABT 2010 von Anchor Bay einen neuen Prozessor bekommen, der nicht nur die gängigen Konvertierungen für Analog- und HDMI-Video, sondern theoretisch auch komplexes Bildtuning beherrscht. Vorläufig bedient sich der 3900 nur eines Kunststücks namens "Progressive Re-Processing".

Der Nutzen: Es könnte ja mal der Verdacht bestehen, dass ankommendes Vollzeilenmaterial nur nachlässig aus Halbbildern zusammengefügt wurde. Dann dröselt der RX V 3900 das Ganze auf, häkelt es unter gekonnter Bewegungsberücksichtigung wieder zusammen und gibt es dann über seine zwei HDMI-Ausgänge aus.

© Archiv Die Surround-Back-Endstufen lassen sich (über die Anschlüsse 4 und 5) bequem auf Nebenraum- oder Front-Oben/Unten- Zusatzboxen umschalten.

Der Yamaha behandelt HDMI-Tondaten mit einer "Ultra-Low Jitter"-Schaltung, damit die edle Garde von DSD 1791 sie umso präziser D/A-wandeln kann. Schließlich haben die Japaner ihrem Newcomer einen Netztrafo mit besonders symmetrisch angeordneten Wickeln gegönnt, was dem 3900 gegenüber dem "Ultra"-losen RX V 3800 von 12/07 weitere harmonische Vorteile bringen soll.

Zu großen Sprüngen und räumlicher Weite schien der Yamaha nicht aufgelegt. Indem er die Mitten aber etwas wärmer-bewegter Stimmen gefühlvoll und Gitarren Saiten-selig brachte, holte er dann doch noch zum Pari mit dem Onkyo TX SR 876 auf.

Bei DTS lag der Yamaha mit viel Subtanz sehr gut in der Spur. Bei CD wiesen schöne perlende Pianoläufe und blühende Reibungen der Akkorde den RX V 3900 als Sieger aus. Bot er in HD schon leichte Vorteile, besiegte er den einstigen Champion RX V 3800 in Stereo mühelos. Das lässt den Schluss zu: Dieser Multikanaler-Preisklasse gelang ein Klang-Quantensprung.

Yamaha RX V 3900

