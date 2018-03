AVM Audition S3 im Test

© Hersteller/Archiv AVM Audition S3

Pro Sehr lebendige, hochauflösende und neutrale Kompakte mit tollem Timing Contra Tiefbasskraft kennt natürlich natürgemäße Grenzen Hervorragend

Der Ruf von AVM begründet sich seit über 25 Jahren auf high-endige, gleichwohl nach besten deutschen Ingenieurstugenden entwickelten und dennoch nicht zu teuren Elektronikkomponenten. Eine Kompaktbox der Edelklasse war nun eher nicht das Produkt, was man von den Badenern erwarten konnte. Geschäftsführer Udo Besser führte auch eher praktische Gründe an, warum die "Audio Video Manufaktur" sich an dieses Projekt wagte: Zu den edlen Vollverstärkern des Hauses - und besonders dem CD-Receiver - Inspiration C8 gibt es schlicht keine optisch passenden Lautsprecher am Markt.

AVM Audition S3: Aufbau

Natürlich kann man selbst als erfahrener "Entwickler mit Goldohren" keine 25 Jahre Erfahrung im Chassisbau über Nacht aufholen. So ließen sich die Badener die Komponenten für ihre Audition S3 bei Elac maßschneidern: Der 15er-Tiefmitteltöner besteht aus einem verdeckt arbeitenden Pappkonus, der mit einer gerundeten Inverskalotte aus tiefgezogenem Aluminium großzügig verklebt wird und so selbst bei höchsten Auslenkungen steif und schnell bleibt.

Um den notwendigen Hub bei energiereichen Tiefbässen zu begrenzen, unterstützt unter 70 Hz ein rückwärtiges Bassreflexrohr den kleinen Konus, das bei Positionierung im Regal auch verschlossen werden kann.

© Hersteller/Archiv Die Lamellen des AMT schwingen in einem starken Magnetfeld, der Waveguide ist in die Schallwand eingefräst. Rechts die edel bestückte Frequenzweiche.

Auch der Hochtöner stammt von Elac, die sich mit ihrem JET als Spezialisten für Air-Motion-Transformer schon lange einen hervorragenden Ruf erworben haben. AVM orderte natürlich die neueste Variante dieses mit gefalteten Lamellen arbeitenden magnetostatischen Töners, doch in einer Spezialversion, die mit der hauseigenen Schallwand eine akustische Synergie erzeugt: Schallführung und Schallwand sind nämlich aus dem vollen Alu hergestellt und begrenzen den Abstrahlwinkel des Hochtöners sanft. In Kombination mit der überstehenden Schallwand verhindert das Kantenreflexionen sehr effektiv.

AVM Audition S3: Hörtest

Mit etwas weniger Hubraum, sprich Volumen, musste die Audition S3 gegen die teils deutlich preiswertere Konkurrenz wie die B&W CM5 antreten - und überflügelte diese besonders mit ihrer feinseidigen Auflösung und ihrer unbändigen Spielfreude.

Detaildarstellung und Transparenz bei Johann Strauss' "Fledermaus" (Boskowsky) waren schlicht sensationell, den feinen dynamischen Schattierungen folgte die AVM genauer und mit besserem Timing als die etwas cremigere, dafür auch gemächlichere B&W.

Im Tiefbass kannte die Audition physikalisch bedingte Grenzen: Sie brillierte bei Ani DiFrancos "Evolve" zwar mit einem knackigen und eher leicht federnden Bass, ließ allerdings den letzten Schub ganz unten vermissen und kannte für Lauthörer auch bemerkbare Grenzen im Pegel. Doch beides verbesserte sich, wenn man sie direkt an der Wand platzierte und das Reflexrohr verschloss: Dann gewann das Timing nochmals, zugleich wurde das akustische Gesamtbild noch plastischer und dynamischer. Ihre Raumdarstellung war nicht so tief wie anderswo schon gehört, aber wunderbar zur Seite und nach oben aufgespannt. Für eine Kompaktbox eine hervorragende Vorstellung, die weit über den Design- Appeal der Audition hinausgeht.

Fazit

Die HiFi-Geschichte ist voller Anekdoten über Hersteller, die sich in fremden Gewässern verfahren haben. Umso mehr freut es mich, dass AVM mit seiner High-End-Box einen Volltreffer gelandet hat: Wer nicht brüllend laut hört, erhält hier einen herausragend genauen und homogen klingenden Monitor. Angesichts des superben Front-Finishs fallen mir auf Anhieb einige Komponenten ein, zu der die Audition perfekt passt.

