AVM Fritz!Fon C3 Datenblatt Wertung

© AVM AVM C3

AVMs jüngster Mobilteilspross ist das Fritz!Fon C3 hauptsächlich für das Zusammenspiel mit einer Fritzbox mit integrierter DECT-Basis gedacht. Erste Auffälligkeit: Das Mobilteil ist deutlich dicker geworden als der große Bruder MT-F. Das hat vor allem akustische Gründe, denn vereinfacht gesagt gilt: je mehr Volumen, desto besser der Klang.

AVM wollte selbigen durch die Bauform optimieren. Weiterer Nebeneffekt: So passen auch drei NiMH-Standardakkus statt eines Akkublocks unter die Haube. Generell wirkt das Gehäuse des AVM Fritz!Fon C3 gefälliger und hochwertiger als beim MT-F, wobei die Tastatur im Autoreifenprofil mit den teilweise recht kleinen Tasten sicher polarisieren wird.

Den Rotstift hat AVM hauptsächlich am Display angesetzt: Das ist beim Fritz!Fon C3deutlich kleiner und grobpixeliger als beim MT-F, reicht aber für den Telefonbetrieb völlig aus. Manche Kunden dürften auch die vom großen Bruder bekannte Headsetbuchse vermissen.

Das sind dann aber die Hauptunterschiede in der Ausstattung, denn vieles realisiert AVM bekannterweise über Software, bei der die Differenzen nicht so extrem sind: So greift auch das Fritz!Fon C3 auf das integrierte Fritzbox-Telefonbuch zu, hat sowohl RSS-Feed-Reader sowie E-Mail-Client verbaut und bringt obendrein auch Webradiostationen über den Freisprecher zu Gehör.

Wer auf maximale Ausdauer Wert legt, macht mit dem AVM Fritz!Fon C3 nicht den besten Fang: Die Standby-Zeit leigt bei nur rund 110 Stunden.

Deutlich besser liefen da schon die Akustikmessungen: Bei der reinen Klangqualität (dem MOS-Wert) ist das C3 sogar teilweise besser als die aktuelle Nummer eins der Bestenliste, Punkte verlor das Modell aus Berlin dann aber beispielsweise durch erhöhte Verzögerungszeiten (Overall Delay).

Fazit: Wer sich an den Tasten und den mauen Ausdauerwerten nicht stört, bekommt mit dem AVM Fritz!Fon C3 einen guten Partner zur vorhandenen Fritzbox.

Anzeige

Anzeige

Mehr zum Thema Testbericht AVM Fritz Fon MT-D (Update) 51,8% <div>Mit dem Fritz Fon MT-D bringt AVM sein erstes eigenentwickeltes Festnetz-Telefon auf den Markt - akustisch…

Testbericht AVM MT-F 81,2% Genau wie Handys sind Schnurlostelefone längst nicht mehr nur zum Telefonieren da. Das Mobilteil MT-F von AVM zeigt,… Testbericht AVM Fritz Fon MT-F 81,2% Über die Hülle des Fritz Fon MT-F lässt sich zwar streiten, dafür macht AVM aber beim Innenleben vieles richtig. Das…

Testbericht AVM Fritzfon M2 im Test 80,8% Das AVM Fritzfon M2 beweist im Test eine eine fantastische Klangqualität dank HD-Telefonie. Hinzu kommt eine üppige… Schnurlose Telefone AVM Fritzfon C4 im Test 82,8% Das Fritzfon C4 von AVM verbindet die Tugenden seiner Vorgänger Fritzfon C3 sowie MT-F und kann somit im Test voll…