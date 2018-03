© B&O B&O BeoPlay H8 im Test

Design von Bang & Olufsen ist oft ein Augenschmaus. Aber auch haptisch geizt der B&O BeoPlay H8 nicht mit markanten Eindrücken: Aluminium, Leder, Stoff und Plastik sind zu einem sanften Retro-Remix komponiert. Das Highlight verbirgt sich aber in seiner rechten Hörmuschel, die komplett touchsensitiv ist und über Fingergesten bedient werden kann.

In der Hektik des Pendler-Alltags ist ein kurzer Fingertipp an der Hörmuschel ein nicht zu unterschätzender Vorteil, der schon bald verhedderte Kabel vergessen macht. Insbesondere wer mit Sack und Pack unterwegs ist oder regelmäßig sportlich aktiv, schätzt die Unabhängigkeit von Player und Hörer.

Akku

Mit seinem an der Hörmuschel aufladbaren, 800 mAh fassenden Lithium-Ionen-Akku verspricht Bang & Olufsen hierzu eine Batterielaufzeit von bis zu 14 Stunden, und das bei der gleichzeitigen Nutzung von Noise Cancelling und Bluetooth 4.0. Per Kabelverbindung verlängert sich die Nutzung sogar auf 35 Stunden.

Tragekomfort

Der dabei erzielte Tragekomfort ist mit dem gut gepolsterten Kopfbügel sehr gut, wobei der Hörer durch das relativ hohe Gewicht der Muscheln bei heftigen Kopfbewegungen aus der Balance kommen kann. Das aktivierte NC neutralisiert gleichmäßiges Rauschen - ohne unangenehmen Isolationseffekt.

Klang

Konzipiert wurde der B&O BeoPlay H8 für den aktiven Wireless-Betrieb, denn ohne Bluetooth-Verbindung liegt das Touchpanel brach. Doch passiv und per Kabelverbindung gefällt uns der H8 klanglich am besten: So bietet er den neutraleren Frequenzgang mit höherer Transparenz und knackigerer Kontur.

Mit eingeschaltetem NC und Bluetooth klingt der B&O BeoPlay H8 vergleichsweise dunkel mit stark angehobenem Oberbass. Zwar kann man diesem Loudness-Charakter einen gewissen Kompensationseffekt gegen laute Umgebungen nicht absprechen, doch bleiben im Passiv-Modus weit mehr Feinheiten vom originalen Musikdokument übrig. Die Sprachqualität bei Anrufen ist hingegen überraschend gut - trotz eines in der Hörmuschel verbauten Mikros.

Fazit

Der B&O BeoPlay H8 ist rres chic, tres hip, tres sexy - doch nichts für Goldohren.

