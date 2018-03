© Bakoon Bakoon HPA-01M

Pro Akku-Betrieb

Akku-Betrieb für Heim- und Mobileinsatz geeignet

für Heim- und Mobileinsatz geeignet kraftvoller Klang Contra nur ein Analog-Eingang Hervorragend

Satori ist das japanische Wort für „Offenbarung“. Die SATRI-Schaltung repräsentiert als abgekürzte Form die ungewöhnliche Technologie des südkoreanisch-japanischen Herstellers Bakoon. 1991 von Akira Nagai in Japan gegründet, stieg das Unternehmen zunächst in die Entwicklung von D/A-Wandlern ein. SATRI tauchte bald darauf als Link- und IC-Baustein in der Entwickung auf.

Im Gegensatz zu üblichen Verstärkerkonzepten, die zunächst die Spannung verstärken und dann den Strom-Anforderungen des Kopfhörers nachkommen, erzeugt die „elektrisierte Offenbarung“ sofort den benötigten Strom. Wo keine Spannungsregulierung stattfinden muss, sind deutlich geringere Verzerrungen und Rauschanteile die Folge. Eine Rückkopplung kann nicht entstehen. Aber muss ein Stromverstärker immer per Netzteil versorgt werden? Nein. Im Gegenteil: Ein Akku zeichnet sich im Vergleich zum konventionellen Netzteil durch seine schnellere Stromlieferfähigkeit aus.

© Bakoon Der HPA-01M vereint auf kleinstem Raum Spannungs- und Stromverstärker sowie zweistufige Gain-Anpassung. Der einzige Eingang nimmt eine Analog-Miniklinke auf.

Aus dem „Idle-Modus“ erwacht der HPA-01M schließlich, wenn das Netzteil grün signalisiert und erst nach Trennung des Netzteils ist der Amp spielfertig. Es gibt zwar nur einen Analog-Eingang, jedoch zwei parallele 3,5-mm-Ausgänge mit Low/High-Anpassung für den klassischen Spannungsausgang.

Hörtest

Eigentlich könnte der Hörtest bereits beendet sein, denn was dieses flache Ding an Kraft und Durchzeichnung entfaltet, sucht seinesgleichen. Schon der Spannungsverstärker vermag mit seiner natürlich offenen Darbietung, einen Großteil getesteter Mobil-Amps hinter sich zu lassen! An der famosen Durchsichtigkeit eines Meridian Prime kommt er jedoch nicht vorbei. Am Strom-Output sind aber selbst nach längerem Hinhören kaum Differenzen zum Prime auszumachen. Doch eines: Der HPA-01M klingt sogar noch etwas kraftvoller und federnder.

