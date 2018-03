Bank X Mobile für iOS im Test

© Hersteller Bank X Mobile

Bank X Mobile

Version: 2.5.3

Betriebssystem: iOS

Preis: 19,99 Euro

Download-Link: iTunes

Systembasis & Handhabung: 39 Pkt. von 50 Pkt.

Funktionalität: 30 Pkt. von 50 Pkt.

Gesamturteil: befriedigend (69 Pkt. von 100 Pkt.)

Ein stolzer Preis, den das Heidelberger Software-Haus mit 19,99 Euro verlangt - zumal die App weder komfortabel noch intuitiv zu handhaben ist. Bis die getrennt von den Bankzugängen verwaltete Kontenmappe für mehrere Testkonten wunschgemäß eingerichtet war, stürzte die App ein ums andere Mal ab.

Wer Probleme bei der Einrichtung hat, kann sich jedoch auf den telefonischen Support verlassen, der im Test zu den angegebenen Zeiten zuverlässig erreichbar war. Bank X Mobile kann nicht nur eine Verbindung zu Banken mit FinTS-Support herstellen, sondern über spezielle Module auch zur BMW Bank und zu Santander.

Wer eine API-Signatur für sein Paypal-Konto besitzt oder im Online-Portal der Ebay-Tochter generieren lässt, kann auch Umsätze über das weit verbreitete Online-Bezahlsystem verfolgen.

Im Zusammenspiel mit dem Mac

Alternativ bietet die Bank X Mobile die Übernahme von Konten und Kategorien aus der zugehörigen Bank X App für Mac an. Grafische Auswertungen lassen sich zeitlich eingrenzen, zeigen auf dem iPhone aber nur eine oder alle Kategorien sowie ein oder alle Konten an, aber nicht mehrere Kategorien oder Konten in Kombination.

Die Kategorien sind bereits feingliedrig angelegt und können an die eigenen Verhältnisse angepasst werden. Die Zuordnung benötigt jedoch je Umsatz einige Klicks und birgt zudem eine Gefahr: Wo an anderen Stellen in der App ein Button zum vorherigen Bildschirm zurückführt, sitzt in der Umsatzbearbeitung der Löschbutton.

Da gehen schnell mal ein paar Euro verloren - sind aber nach der nächsten Synchronisation wieder da. Weitere Banking-Apps finden Sie in unserem Vergleichstest.

