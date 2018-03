© Screenshot Apps,Banking 4

Nicht einen, sondern zwei, drei oder mehr Daten-Container kann man mit den Banking-4-Apps managen - und somit, falls gewünscht, mehrere private oder geschäftliche Konten trennen. Jeder Container wird durch ein eigenes Passwort geschützt und kann wiederum mehrere Giro-, Kreditkarten- oder Paypal-Konten verwalten. Sichern kann man die verschlüsselten Tresore über Dropbox oder eine WebDAV-Verbindung, auf iOS-Geräten zusätzlich über iCloud. Sicherungen vom Smartphone kann man auch auf dem Tablet einspielen und auf diese Weise Kategorien oder vorbereitete Überweisungen synchronisieren.

Anzeige

Version: 5.2.1.5254 (Android), 5.2.2 (iOS)

Betriebssystem: Android, iOS

Preis: 4,99 Euro

Download-Links: Google Play, iTunes

Systembasis & Handhabung: 42 Pkt. von 50 Pkt.

Funktionalität: 25 Pkt. von 30 Pkt.

Gesamturteil: gut (82 Pkt. von 100 Pkt.)

Funktional sind die Android- und iOS-Version nahezu identisch. Praktisch: Geht das Guthaben im Smartphone zur Neige, kann man die Prepaid-Karten der vier Netzbetreiber sowie von Blau, Congstar oder Otelo wieder aufladen. Schnell noch eine Überweisung tätigen ist aber längst nicht alles: Einzelne Daueraufträge und Dauerlastschriften, Terminüberweisungen oder die Erfassung einer Überweisung per QR-Code - die Bank für unterwegs bietet allen Komfort. Die leider immer noch nicht grafisch umgesetzten Auswertungen kann man nach verschiedenen Kriterien filtern und im Handumdrehen erstellen, denn die flexiblen Kategorien lassen sich auch automatisiert zuweisen. Alternativ können die Daten formatgerecht in zahlreiche Desktop-Programme importiert werden, unter anderem in Quicken, Star Money und Wiso mein Geld.

Die getesteten Multibanking-Apps kosten jeweils 4,99 Euro. Sowohl bei iTunes als auch im Google Play Store gibt es kostenlose Starter-Apps für jeweils nur ein Konto. Eine gute Sache zum Ausprobieren und für alle, die gar nicht mehr brauchen.

Auch die Sicherheit sieht gut aus: Die Datenströme zwischen den Banking-4-Apps und den Servern der erweiterten Infrastruktur, einschließlich der Amazon-Web-Services oder Dropbox, waren vollständig verschlüsselt. Die Verbindungen zu Google wurden durch mediaTest ebenfalls als unkritisch eingestuft.

Anzeige

Mehr zum Thema Banking-App Star Money im Test Das ist bei der Banking-App Star Money vorbildlich gelöst: Der Datenverkehr zwischen der Profi-Software und dem Server des Dienstleisters ist sauber.…

Fitness-App Sports Tracker im Test Die Fitness-App Sports Tracker ist bereits seit sieben Jahren am Markt und für viele Plattformen verfügbar. Doch ist Sie noch zeitgemäß? Wir testen. Navi-App Scout (Skobbler) im Test Aus Skobbler wird Scout: Die beliebte Navi-App auf Open-Street-Map-Basis geht unter neuer Führung runderneuert ins Rennen. Kann die Gratis-App im Test…

Kalorienzähler und Diät-App FDDB Extender für Android im Test Mit FDDB Extender zählen Android-Nutzer ganz locker Kalorien, behalten Gewicht und sportliche Aktivitäten im Auge. Wir haben die App getestet. Jobbörsen Monster-App im Test Monster, das internationale Karriereportal, bietet eine gut bedienbare App für iOS und Android mit praktischen Features.