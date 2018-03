Beafon S210 im Praxistest

© Beafon Beafon S210

Dabei scheint es das holländische Unternehmen ernst zu meinen. Das Beafon S210 macht zumindest nicht den Eindruck, dass hier nur Billigware aus Fernost umverpackt wird.

Der Metallrahmen um die Front, der wackelfreie Akkudeckel und die stabile Displayabdeckung machen es zu einem der derzeit schicksten Seniorenhandys. Ein Luxusmodell ist freilich auch das S210 nicht, der an sich klare Druckpunkt variiert von Taste zu Taste, die Beleuchtung ist nicht ganz gleichmäßig. Doch damit lässt sich angesichts der an sich großen und übersichtlich beschrifteten Tasten gut leben.

Das Menü wiederum ist weitgehend selbsterklärend. Und für ein Seniorenhandy ist das Beafon S210 geradezu üppig ausgestattet: Es bietet eine Kamera, allerdings nur mit 0,3 Megapixeln Auflösung, und kann Bilder per MMS verschicken und empfangen.

Eine Notfalltaste auf der Rückseite ruft bis zu fünf zuvor definierte Nummern nacheinander an und verschickt eine SMS. Die Taste ist optisch dezent gehalten und so weit ins Gehäuse versenkt, dass sie sich auch in hektischen Momenten sicher bedienen lässt, aber ein versehentliches Auslösen des Alarms im Alltag kaum vorkommen dürfte. Ist es dann doch mal passiert, bietet das Beafon S210 durch eine automatische Rückfrage die Möglichkeit, den Alarm wieder abzublasen.

Beim Telefonieren klingt das Seniorenhandys gut verständlich, wenn auch nicht übermäßig laut. Es bietet allerdings sehr laute Klingeltöne.

Das Beafon S210 ist für rund 129 Euro zu haben und bereits verfügbar. Das Seniorenhandy gibt es im Fachhandel oder in Online-Shops.Maße: 118 x 55 x 16 Millimeter, 100 Gramm GewichtDisplay: 128 x 64 Pixel, Farb-TFT-Display

Pro

große, übersichtlich beschriftete Tastatur

einfache Bedienung

MMS

gute Verarbeitung

schicke Anmutung

Farbdisplay

LED für Taschenlampenfunktion

Notruftaste

laute Klingeltöne

Contra

beherrscht lediglich Dual-Band-Funktionalität

schwache Kamera

wenig Ausstattung

Beafon ist ein weiterer Hersteller, der sich auf Handys für ältere Menschen spezialisiert hat.

