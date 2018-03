Becker in groß: Das 229 Euro teure Active 50 besticht mit toller Verarbeitung und ausgewogenen Navigationsleistungen.

Becker Active 50 im Test Datenblatt Wertung

© connect Becker Active 50

Jetzt kaufen Pro gute Ausstattung Contra PC-Software muss man nachkaufen 90,8%

Anzeige

Gummierte Softlackrückwand, eine wertige Frontblende plus stabile Aktivhalterung mit integrierter Kabelführung: Das 229 Euro teure Becker Active 50 macht schon beim ersten Handgriff Eindruck. Dazu kommt die erfreulich umfangreiche Ausstattung, die dank Spracheingabe, Bluetooth-Freisprecheinrichtung und Europakarte wenig vermissen lässt. Leider muss man Premium-TMC über die etwas umständliche PC-Software nachkaufen. Auch ein Kartenabo gibt es nur gegen Aufpreis - da ist die Konkurrenz, auch aus dem eigenen Hause, doch etwas spendabler.

© connect Becker Active 50

Der hochwertige Eindruck setzt sich auch bei der Software fort, die mit flüssigen Menüs durch die Funktionen führt und schnell erlernbar ist. Gewöhnung erfordert nur die rote "Zurück"-Taste vorne auf dem Gerät, die zwar schon zu einem Becker-Markenzeichen geworden ist, aber beim direkten Umstieg von einem anderen System anfangs immer wieder für Verwirrung sorgt.

Gegenüber den schicken und durchgestylten Menüs fällt die Kartendarstellung nicht ab, doch geht es etwas verspielter zu - hier eine Animation, dort eine Bewegung, nebenbei noch ein Schatten. Das läuft alles sehr flott, manchmal wird aber fast zu viel des Guten geboten. Zumal so manche Einblendung die Karte unnötig einengt. Der neu angepriesene "Situation"-Scan bietet zum Verkehrsgeschehen passende Optionen an - keine Sensation, aber praktisch. Ohne Wenn und Aber geht das Becker bei der Zielführung und Routenberechnung zu Werke, beide Jobs erledigt es unauffällig und zuverlässig - und genau darauf kommt es an.

Navigation Bestenliste Hier finden Sie die Top-Navis mit denen Sie einfach und sicher zum Ziel gelangen.

Anzeige

Mehr zum Thema Testbericht Becker Ready Talk V2 im Test 88,2% Für 150 Euro schickt Becker mit dem Ready Talk V2 ein gut ausgestattetes Navi ins Rennen, das sogar mit Sprachsteuerung…

Testbericht Becker Ready 50 im Test 87,2% Neues Gewand: Das Ready 50 ist eine konstante Weiterentwicklung mit kleinen Schwächen. Testbericht Becker Professional 50 LMU im Test 90,6% Gute Ausstattung, gute Performance: Das Becker Professional 50 zeigt im Test, dass es seinem Namen alle Ehre macht.

Testbericht Becker Revo.1 im Test 92,4% Einsteigen und gleich losfahren, ohne das Ziel einzugeben und auf GPS- und TMC-Empfang zu warten? Das Becker Revo zeigt… Testbericht Becker Ready 70 LMU im Test 89,0% Das Becker Ready 70 LMU ist ein günstigstes Großbild-Navi mit einem stattlichen 7-Zoll-Display, das im Test mit…