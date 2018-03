Becker Grand Prix Datenblatt

© Archiv Testbericht Becker Grand Prix

Eine iPod-Steuerung lässt sich allerdings gegen Aufpreis nachrüsten und MP3- sowie WMA-CDs spielt der Grand-Prix-CD-Tuner bereits ab Werk ab. Der Bluetooth-Freisprecher ist im Radiogehäuse integriert, das einzige zusätzliche Kabel, das verlegt werden muss, ist das des Mikros. Im Gegensatz zur soliden Ausstattung von Radio und CD-Player ist der eigentliche Freisprecher im Becker nicht allzu üppig bedacht worden. Nach der Kopplung mit dem Sony Ericsson W880i lädt sich das Grand Prix kein Adressbuch herunter. Wenn das Handy also nicht in einer griffgünstig montierten Halterung steckt, kann sein Telefonbuch nicht genutzt werden.

Sauberer Klang

Dafür bietet das Becker die Möglichkeit, Nummern einzugeben und natürlich auch anzuwählen. Zudem hat es Ruflisten für aus- und eingegangene Anrufe, die abgerufen und angerufen werden können. Da auch keine Handyhalterung mitgeliefert wird, die das Bedienkonzept des Becker aber eigentlich nötig hat, ist die Ausstattung des Freisprechers sehr mager. So harsch die Ausstattungskritik, so überschwänglich das Lob beim Hörtest: 183 Punkte erreicht das Becker Grand Prix beim Hörtestergebnis. Der Klang ist sowohl im Festnetz wie im Auto ausreichend laut, klar, tonal sehr ausgewogen und stresst selbst bei sehr langen Telefonaten nie. Nur bei hohem Tempo lässt der beeindruckende Wohlklang etwas nach und wird etwas gepresster, bleibt aber nach wie vor problemlos verständlich. So sichert das Hörtestergebnis dem Becker trotz Ausstattungsmängeln die Note >>gut<<.

Anzeige

Becker Grand Prix

Hersteller Becker Preis 399.00 € Wertung 384.0 Punkte Testverfahren 1.0

Anzeige

Mehr zum Thema Testbericht Seecode Vossor Business im Test 77,8% Ausgefallen, aber gelungen: Der 149 Euro teure Freisprechspiegel kann sich sehen und hören lassen.

Testbericht Seecode Wheel im Test 76,0% Eine ausgefallene Lösung: Die 149 Euro teure Seecode wird einfach ins Lenkrad geklemmt. Testbericht Parrot Minikit Plus im Test 80,8% Das Parrot Minikit Plus bietet überzeugende Sprachsteuerung zum günstigen Preis. Das zeigt unser Test.

Testbericht Supertooth HD-L im Test 72,4% Die 75 Euro teure Supertooth HD-L gibt sich dank sprachgeführtem Menü redefreudig. Wir haben das Bluetooth-Car-Kit… Testbericht Bury CC 9068 App im Test 86,4% Die Bury CC 9068 App ist die erste Freisprechanlage, die über eine eigene App das Smartphone-Display zur Steuerung…