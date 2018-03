Becker Traffic Assist 7977 Datenblatt Wertung

Ein Rückblick: connect 1/2007 - Becker sahnt 425 Punkte für seinen Traffic Assist Pro ab und besetzt Platz 2 der Bestenliste. 579 Euro kostete das Navi damals. Jetzt, etwas über als ein Jahr später, bekommt man bei Becker für knapp die Hälfte des Geldes noch dickere Ausstattung, bessere Zielführung und Routenberechnung und mehr Displayfläche. Ein enormer Preisverfall bei steigender Leistung - den Käufer freut's! Ein Blick auf die Ausstattungswertung zeigt, dass viele Punkte sich den sauber integrierten und gut arbeitenden Features verdanken, wie der Bluetooth-Freispreche und dem Audio- und Videoplayer. Lediglich einen FM-Transmitter sparte Becker beim 7977 ein. Dafür gibt's TMC-Funktionalität und hilfreiche Info-Elemente inklusive Spurassistent und Tempolimitanzeige in der Kartenansicht. Die leichte Zieleingabe und Routenplanung sowie die großen Buttons bringen Punkte für die Bedienung. Es hätten sogar noch ein paar mehr werden können, wenn die Menüstruktur auf Anhieb begreifbar wäre. Das Becker gleicht dies mit seiner souveränen Zielführung aber locker wieder aus. In der Stadt sowie Überland wählt es optimale Routen, und die Sprachanweisungen kommen nahezu perfekt getimt und klar verständlich, sodass kaum ein Blick aufs Display nötig ist. Die Systemgeschwindigkeit allerdings ist nicht ganz so souverän; an der ein oder anderen Stelle im Menü oder in der Kartendarstellung wäre etwas mehr Flüssigkeit wünschenswert. Bei der Routen(neu)berechnung lässt sich das Becker die kleine Performanceschwäche aber kaum anmerken und ermittelt die Strecken recht schnell. Erwähnenswert, da gut gelöst: Der Zielspeicher. Zuletzt angefahrene Ziele listet das 7977 gleich auf dem Navi-Startscreen, wo sie sich umbenennen, sortieren und fixieren lassen. Dieses System hat Becker auch auf das Telefonmenü übertragen. Ein rundum gelungenes, gut ausgestattetes Navi zum Hammerpreis.

