Becker Traffic Assist Z 201 im Test Datenblatt Wertung

© Archiv Testbericht Becker Traffic Assist Z 201

Jetzt kaufen Pro flottes Tempo bei Eingaben

flottes Tempo bei Eingaben gut klingender Lautsprecher Contra in Innenstädten leidet Übersichtlichkeit Fazit Connect-Urteil: 396 von 500 Punkten, gut; Preis/Leistung: gut 79,2%

© Fotos: Hersteller Der Becker Traffic Assist Z 201 zeigt, wie pompös die Darstellung der kleinen Kistchen inzwischen ist

Das Becker Traffic Assist Z 201 für Sie im Test:

Und zwar deshalb, weil das vermeintlich "kleinere" Z 200 349 Euro teurer ist und zusätzlich Bluetooth-Freisprecher, Hardware-Lautstärkeregler und TMC-Pro-Funktion bietet. Das Z 201 hat nur normalen TMC-Empfang an Bord.

© Archiv Volle Detailtiefe: Vor lauter Klimbim verliert man das Wesentliche ein wenig aus den Augen

Becker hat die Bedienung weitgehend seinem hauseigenen Look angepasst, was der im Original etwas fitzeligen iGo-Software sehr gut getan hat. Erfreulich ist auch das recht flotte Tempo, mit dem es Eingaben entgegennimmt.

Die Kartendarstellung ist mit topografischer Landschaft, einigen 3-D-Gebäuden, Spurassistent und Sonderzielanzeige auf aktuellem Stand. In Innenstädten leidet die Übersichtlichkeit bei voller Detailtiefe aber an einem Zuviel an Informationen, das immerhin abschaltbar ist.

© Archiv Viele Möglichkeiten: Die Zieleingabe kann auf allen gängigen Wegen erfolgen

Die Sprachausgabe ist mit Text-to-Speech, also der Ansage der Straßennamen im Klartext und dem gut klingenden Lautsprecher up-to-date. Routenwahl und Zielführung sind jedoch nicht so souverän wie beim Z 200, das noch mit Navigon-Software fährt. Mal sagt das Z 201 "Links fahren", meint aber "Links halten", dann kommt die Ansage nicht immer punktgenau, und schließlich führt es vor allem in Innenstädten meist auf suboptimalen Wegen.

© Archiv Viel passiert: Das Hauptmenü ist großzügig gegliedert und sinnvoll optimiert

Trotz gewählter "schneller" Route wollte das Z 201 im Test durch die eine oder andere Tempo-30-Zone mit Bremsbebauung gondeln. Ein Problem, das bei iGo-gesteuerten Navigationssystemen öfter auftaucht.

Unterm Strich ist das Traffic Assist Z 201 zwar ein gutes Navi - doch wer viel unterwegs ist, der wird vom Becker Traffic Assist Z 200 mit TMC-Pro, das es teilweise schon für moderate 279 Euro gibt, deutlich besser geführt.

