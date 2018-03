Becker Traffic Assist Z100 Crocodile Datenblatt Wertung

© Archiv Becker Traffic Assist Z100 Crocodile

Pro praktischer Reiseassistent

praktischer Reiseassistent überzeugende Grafikdarstellung Contra fehlende Präzisionsmeldungen Fazit Connect-Urteil: 405 von 500 Punkten, gut; Preis/Leistung: ausreichend 81,0%

Anzeige

© Archiv Das Hauptmenü ist übersichtlich gegliedert und ermöglicht schnellen Zugriff auf alle wichtigen Funktionen

Dank spritzwassergeschützter Ausführung eignet es sich für Touren mit dem Auto oder dem Motorrad, sowohl auf Bundesstraßen als auch im Outdoor-Bereich.

Der erste Dämpfer kommt allerdings gleich zu Beginn: Beim Booten braucht das Navi-Reptil geschlagene 100 Sekunden, bis die erste Eingabe möglich ist. Doch danach ist dann Tempo angesagt: Die iGo-Software reagiert erfreulich schnell, das Surfen im Menü geht ohne die Bitte-warten-Momente der von Becker früher verwendeten Navigon-Software vonstatten.

Ordentliches Feature-Paket

Das Hauptmenü ist klar strukturiert und lässt sich intuitiv bedienen. Sehr angenehm sind auch die grauweiß-roten Menüs. Nicht ganz gelungen ist der Ein-Aus-Zurück-Button: Er liegt unbeleuchtet und plan im Gehäuse und lässt sich mit dem Finger kaum erfühlen, was bei Nachtfahrten ärgerlich sein kann.

© Archiv Die Pfeildarstellung eignet sich vor allem für Biker, die nur einen kurzen Blick aufs Display werfen können. Dabei erhaschen sie auch die Entfernung bis zum nächsten Manöver

Mit an Bord ist ein praktischer Reiseassistent, mit dem sich Meter schnell in Meilen und Kilogramm in Pfund umrechnen lassen. Mit einer Vielzahl an Spielen, Musikund Video-Player und einem Bildbetrachter ist auch für Unterhaltung gesorgt. Ein Stauwarndienst darf natürlich nicht fehlen.

Doch wer auf die Präzisionsmeldungen von TMCPro hofft, wird enttäuscht: Becker spendiert seinem Z100 nur einen TMC-Empfänger. Dafür kennt das Navi Straßen in ganz Europa, Goodies wie Spurassistent, 3-D-Gebäude und Sonderziele inklusive. Um die Übersicht zu wahren, sollte man nicht alle Gimmicks einblenden, sondern je nach Gusto entscheiden, welche nötig sind.

Achillesferse: Routenführung

© Archiv Willkommenes Feature: Der Kreuzungszoom für weniger übersichtliche Gabelungen. Praktisch vor allem bei zwei hintereinander folgenden Abbiege-Manövern

Routenwahl und Zielführung des Crocodile konnten im Test nicht ganz überzeugen. Bei gewählter "schneller" Route navigierte das Z100 schon mal auf Schleichwegen durch Tempo-30-Zonen - vor allem auf Ortsfremde wirkt das verunsichernd.

Ein ums andere Mal forderte die Sprachsteuerung zum "Rechts abbiegen" auf, meinte jedoch "Rechts halten", was zu falschen Fahrmanövern und somit zur Routen-Neu- berechnung führte. Da die Ansagen nicht immer punktgenau kommen, lässt sich vor allem an Kreuzungen in der Innenstadt der Blick auf das Display kaum vermeiden.

Dafür überzeugt die Grafikdarstellung: Die 3-D-Ansicht gefällt mit anschaulichen Gebäuden und realistischen Landschaftsansichten. Alles in allem ist das Crocodile ein gutes Navi, das allerdings ein wenig Nachhilfe im Fach "optimale Routenführung" benötigt.

Anzeige

Mehr zum Thema Testbericht Becker Ready 50 im Test 87,2% Neues Gewand: Das Ready 50 ist eine konstante Weiterentwicklung mit kleinen Schwächen.

Testbericht Becker Active 50 im Test 90,8% Becker in groß: Das 229 Euro teure Active 50 besticht mit toller Verarbeitung und ausgewogenen Navigationsleistungen. Testbericht Becker Professional 50 LMU im Test 90,6% Gute Ausstattung, gute Performance: Das Becker Professional 50 zeigt im Test, dass es seinem Namen alle Ehre macht.

Testbericht Becker Revo.1 im Test 92,4% Einsteigen und gleich losfahren, ohne das Ziel einzugeben und auf GPS- und TMC-Empfang zu warten? Das Becker Revo zeigt… Testbericht Becker Ready 70 LMU im Test 89,0% Das Becker Ready 70 LMU ist ein günstigstes Großbild-Navi mit einem stattlichen 7-Zoll-Display, das im Test mit…