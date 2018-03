BenQ Joybook S53W Datenblatt

Das BenQ Joybook S53W fällt in der Notebook-Klasse etwas aus dem Rahmen. Zum einen, weil es nur ein 13-Zoll-Display zur Schau trägt, zum anderen, weil es ein extrem leichter und kleiner Kandidat ist. Mit nur knapp 2,3 Kilo Gewicht und kompakten Ausmaßen ginge das S53W fast schon als Subnotebook durch, wäre da nicht das integrierte optische Laufwerk, das sogar DVD-RAM-Medien lesen und beschreiben kann.

Erstaunliche Leistungen

Angesichts des günstigen Preises leistet der BenQ-Winzling erstaunliches:Er ist robust und sein Display strahlt mit maximal 200 cd/m2 erfreulich hell, wenn es drauf ankommt. Zudem ist die Anzeige kaum vom Blickwinkel abhängig und mit einer Auflösung von 1280 x 768 Pixeln verteilt über die 13-Zoll-Diagonale erfreulich scharf.

Die vom 1,86-GHz-Pentium-M-Prozessor zur Verfügung gestellte Rechenleistung genügt den meisten Anwendern völlig, auch die 512 MB Arbeitsspeicher sind praxisgerecht. Die sparsame integrierte Intel-Grafik klotzt zwar nicht mit 3-D-Leistung, aber für passionierte Spieler ist das Display ohnehin zu klein.

Viele Schnittstellen

Positiv fällt auch die Schnittstellenausstattung auf. Obwohl nur zwei USB-Ports vorhanden sind, ist diese dennoch besser als bei manchem Konkurrenten: So sind Firewire, IrDA, S/PDIF, PC-Cardund ein Cardreader für MMC/SD-Karten ebenso an Bord wie WLAN-Funk nach den Standardsb/g, ein VGA-Ausgang und ein Anschluss für eine Dockingstation. Angesichts des Gebotenen, gepaart mit rund drei Stunden Ausdauer, ist das weiße BenQ S53W ein toller portabler Rechner. Wenn man zudem den günstigen Preis in diese Kalkulation einbezieht, avanciert das BenQ zum heißen Tipp für mobile Arbeiter, die nur wenig Geld in ihrem Mobilrechner investieren wollen.

