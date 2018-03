BetterTaxi im Test

© Hersteller BetterTaxi

BetterTaxi ist ein junges Unternehmen aus Berlin, das vor allem umweltbewusste Kunden bedienen möchte. So werden für jede Fahrt die CO2-Emissionen berechnet und durch Spenden für Klimaprojekte kompensiert.

Allerdings sind bislang deutschlandweit erst rund 10 000 Taxis angeschlossen, und einige der in der App vorgesehenen Funktionen waren in den von uns getesteten Städten nicht verfügbar. BetterTaxi gibt selbst an, den vollen Service zunächst in Berlin anzubieten und zukünftig auf weitere Städte zu erweitern. Dennoch ist BetterTaxi eine ordentliche Taxi-App mit guten Funktionalitäten, sie ist sehr schön gestaltet und intuitiv, aber leider nicht ganz so schnell zu bedienen.

Abgespeckte Android-Version

BetterTaxi

Version: 1.5 (iOS), 2.4.1 (Android)

Betriebssystem: iOS, Android

Preis: kostenlos

Download-Links: iTunes

Testurteil (max. 100 Punkte)

iOS: 75 Punkte

Android: 65 Punkte

Eine Ortungsfunktion und ein automatischer Fahrpreisrechner sind integriert. Auch an Bestelloptionen hat BetterTaxi eine Menge zu bieten, so zeigt etwa die In-App-Karte verfügbare Taxis an, man wird auch über die voraussichtliche Wartezeit bis zur Abholung informiert. Eine Favoritenverwaltung ist ebenso enthalten wie die Fahrer- beziehungsweise Fahrzeugbewertungen.

Mytaxi im Test

Allerdings waren nicht alle im Sinne des Ökogedankens vorgesehene Angebote, wie zum Beispiel das Taxisharing, nutzbar - und die Android-App war eine ziemliche Enttäuschung: Sie bietet deutlich weniger Features als die iPhone-Version, darüber hinaus waren bei Android sämtliche Funktionen nach der Terminbestellung eines Taxis blockiert. Hier müssen die Entwickler nochmal ran.

