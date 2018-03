© Beyerdynamic Robust edles Outfit: Der DT1770 Pro soll wie der DT 770 Pro weltweit im Studiobetrieb den Ton angeben, aber auch bei HiFi-Fans.

Pro grundehrlicher, präziser Klang

grundehrlicher, präziser Klang überwältigende Feindynamik

überwältigende Feindynamik Schnelligkeit

Schnelligkeit Pegelfestigkeit

Pegelfestigkeit sehr prägnanter und tiefer Bass Contra - Fazit audio Klangurteil: 88 Punkte; Preis/Leistung: Überragend Hervorragend

Der Beyerdynamic DT 1770 PRO – hier im Test: blickt auf eine lange Vorgeschichte: HiFi-Fans lieben Beyerdynamic für ihre klangstarken Kopfhörer wie den Klassiker DT880. Musikprofis und Toningenieure schätzen die Mikrofone und die Kopfhörer – etwa den zigtausendfach verkauften DT 770 Pro – der über 90 Jahre alte Traditionsfirma. Die Studiolegende 770 bekommt mit dem Beyerdynamic DT 1770 PRO nun einen großen Bruder – mit aufwendigerer Technik und neuen Details.

Um Kraft und Genauigkeit zu erzielen, verbauten die Heilbronner in dem 250- Ohm-Hörer ihre vom Beyerdynamic T1 (2, Gen.) abgeleitete Tesla-Treibertechnologie. Zusammen mit einer neuen, dreilagigen Compound-Membran soll sie präzisen, verzerrungsfreien und hochauflösenden Klang garantieren. Für den Studioalltag lassen sich die Ohrpolster des Beyerdynamic DT 1770 PRO mit Velours oder hochwertigem Kunstleder austauschen. Was übrigens für die meisten Teile gilt, auch für die Polsterung des verstellbaren Federstahlkopfbügels. Funktionsstoff aus Polystefasern soll den Langzeit-Tragekomfort erhöhen. Auf dem Kopf sitzt der DT 1770 Pro in der Tat angenehm und ohne Druck auszuüben.

Herrlich klares Stimmtimbre

Die beiden mitgelieferten Spiral- und Glattkabel lassen sich einseitig geführt mit einem Klick des XLR-Steckers andocken. Die Abstimmung des geschlossenen Hörers sollte seiner peniblen Studioaufgabe gemäß neutral ausfallen, mit einem Faible für akribische Stimmarbeit.

© Beyerdynamic Profi-Betrieb: Das einseitig zugeführte Kabel dockt mit einem verriegelbaren XLR-Anschluss an

Und so glänzte der Beyerdynamic DT 1770 PRO mit herrlich klarem Stimmtimbre (Natalie Merchant, Linda Ronstadt), aber auch mit blitzblanken Bläsern (Buena Vista Social Club) und ausleuchtendem Raumambiente und Schmelz bei Klassik (Sol Gabetta). Dazu kommen staubtrockene, abgrundtiefe Bassattacken und extreme Pegelfestigkeit. Sympathisch ist seine Akkuratesse, ohne gleich den Oberbuchhalter zu spielen. Und so lässt dieser Profi auch alle HiFi-Fans aufhorchen.

Fazit

Der Beyerdynamic DT 1770 PRO ist ein gestandener Studio- und Monitoring-Profi, besticht durch Präzision, exakte Durchhörbarkeit und grandiose Pegelfestigkeit nebst rabenschwarzem Tieftonkeller.

