Beyerdynamic DTX 50

Pro bequemer Sitz

bequemer Sitz harmonische Höhen

harmonische Höhen wirkungsvoller Bass Contra wenig Tiefbass

Dann ist der Hörer gleich 80 Euro teurer, dafür erhält man zwei Gutscheine für den Hörgeräte-Akustiker und kann sich individuell angefertigte Aufsätze bestellen.

AUDIO hat zunächst die Basisvariante getestet, die Individual-Variante folgt. Sehr schön an den Kopfhörern: sie sitzen bequem, nicht zu tief im Gehörgang und klingen sehr, sehr entspannt. Der Bass ist nicht tief, aber zeigt seine Wirkung. Die Höhen sind nicht ausgeprägt, aber genau deswegen sehr harmonisch.

Der kleine Hörer erinnert in seiner Abstimmung so ungemein an die großen, legendären Kopfhörer von Beyerdynamik, an den DT 440 oder 660, es ist fast gespenstisch.

Die kleinen Mankos- zu wenig Tiefbass, etwas zu wenig ausgeprägte Mitten- dürfte die Individual-Version mit den angepassten Aufsätzen wett machen.

Hersteller Beyerdynamic Preis 60.00 € Wertung 62.0 Punkte Testverfahren 1.0

