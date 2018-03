© Bikecityguide Bikecityguide: Diese App bietet Fahrrad-Navigation mit dem Wissen von Radkurieren.

Bikecityguide im Test: Die Pfade im Grünen sind nicht das Terrain dieses Navis für iOS und Android, es findet fahrradtaugliche Routen durch Städte und schlägt hier auch Touren vor. Bikecityguide ist für immer mehr europäische Städte verfügbar, darunter bislang 15 in Deutschland, sowie je fünf in Österreich und der Schweiz, sie lassen sich in der App für je 4,49 Euro herunterladen.

Anzeige

Bikecityguide

Version 3.1

Betriebssystem iOS, Android,

Preis kostenlos

Downloadlink iTunes / Google

Den Praxistest bestritt die App mit der Stuttgarter Betaversion. Trotz laufender Optimierung überraschte die sprachgestützte Navigation mit tollen Routen, die so kein anderes Fahrradnavi kannte. Nebenstraßen und erlaubte Einbahnstraßen wurden gut genutzt, die Auswahl des Fahrradtyps (City-, Rennrad oder Mountainbike) sowie einer Sicherheitsstufe variierten den Weg sinnvoll. Es fehlt aber eine Vorab-Planung - man kann berechnete Routen nicht für später abspeichern.

Fazit

Perfektes Radnavi für Städtereisen in Europa.

Anzeige

Mehr zum Thema Apps zum Wandern Komoot Fahrrad- und Outdoor-Routenplaner im Test Der Komoot Fahrrad- und Outdoor-Routenplaner ist eine echte Community-App, die im Test mit vielen Touren, praktischen Features und einfacher Bedienung…

Navi-App Scout (Skobbler) im Test Aus Skobbler wird Scout: Die beliebte Navi-App auf Open-Street-Map-Basis geht unter neuer Führung runderneuert ins Rennen. Kann die Gratis-App im Test… Mobilitäts-Apps Allryder & Waymate im Test Der App-Anbieter Door2Door trennt Nah- und Fernverkehr und hat daher mit Allryder und Waymate auch zwei Mobilitäts-Anwendungen am Start.

Mobilitäts-App Qixxit im Test Nach dem DB-Navigator hat die Deutsche Bahn ihren zweiten App-Coup gelandet: Die App Qixxit arbeitet mit 13 Verkehrsmitteln und plant Routen… Multimodaler Routenplaner Moovel für Android und iOS im Test Moovels App für Mobilität mit alternativen Verkehrsmitteln verknüpft Carsharing-Dienste wie Car2Go mit ÖPNV, Taxi und Bahn.