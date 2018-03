Blaupunkt Hamburg MP57 Datenblatt

Das CD-Laufwerk spielt neben Musik-CDs auch Silberlinge mit MP3- und ungeschützten WMA-Dateien ab, ein Line-in-Eingang an der Front des Blaupunkt nimmt Musik von externen MP3-Playern entgegen. Der Bluetooth-Freisprecher ist im Autoradio integriert. Allerdings ist seine Bedienung über das so gar nicht intuitiv steuerbare Menü unnötig hakelig. Statt per Dreh-Drück-regler wird dieses mit den um den Regler platzierten Tasten kommandiert.

Das neue Blaupunkt hat kein Handy-Adressbuch - ohne Handyhalter ist bei ihm die Funktionalität folglich sehr eingeschränkt. Im Hörtest macht das Blaupunkt verlorenes Terrain wieder gut. Trotz etwas bedecktem und dumpfem Klang, bietet der Blaupunkt absolut gesehen eine Top-Sprachverständlichkeit. Erfreulicherweise bleibt dieser gute Eindruck auch bei Autobahntempo weitgehend erhalten. Angesichts des günstigen Preises hat das Hamburg MP57 damit trotz magerer Ausstattung einen Preistipp verdient.

Hersteller Blaupunkt Preis 269.00 € Wertung 363.0 Punkte Testverfahren 1.0

