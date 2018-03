Der preiswerte Markenplayer Pioneer BDP 120 (200 Euro) ist der Benjamin in Pioneers Blu-ray-Portfolio und bietet dennoch alle interessanten Features bis hin zu BD-Live.

Blu-ray-Player Pioneer BDP 120 Datenblatt

Der preiswerteste Player im Test stammt ausgerechnet von Pioneer, die lange gar kein wirklich günstiges Modell anbot, stattdessen lieber ihr Qualitätsimage pflegte - vielleicht kein schlechter Weg. Der BDP 120 fällt im aktuellen Programm der Japaner jedenfalls nicht nur mit seinem besonders niedrigen Preis aus der Rolle.

© Archiv

Seine Fernbedienung zeigt einige andere Tasten, und auch das Menü sieht deutlich anders aus als bei den größeren Playern. Es erscheint nicht so klar, wird offensichtlich skaliert, ist aber gut lesbar.

Die Front wirkt für diese Preisklasse mit den im Design integrierten Tasten und LEDs angenehm hochwertig und dezent im Vergleich zu Mitbewerbern dieser Klasse. Das Anschlussfeld bietet solide Grundausstattung für Audio und Video in digitaler und analoger Form, dazu einen Netzwerkanschluss für BD-Live und Updates sowie einen USB-Anschluss, der etwas unpraktisch auf der Rückseite in der Praxis wohl nur als Datenlager für BD-Live Anwendung finden wird.

© Archiv So ausführlich und übersichtlich kann ein Menü zum Abspielen von CDs und MP3s aussehen

In der Praxis stellte sich der Pioneer etwas pingelig mit der Datenstruktur auf CDs und DVDs mit Musik und Fotos an, die einem exakten Schema folgen müssen. Dafür arbeitete der De-Interlacer am schnellsten und stabilsten von allen Testkandidaten. Das Bild zeigte sich von DVD und BD knackig scharf, wirkte aber etwas matt und glanzlos. Zu diesem Preis kann eben auch Pioneer nicht zaubern.

Pioneer BDP 120

Hersteller Pioneer Preis 200.00 € Wertung 101.0 Punkte Testverfahren 1.0

