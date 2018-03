Blu-ray-Player Sony PS 3 Slim 120 GB Datenblatt

"Slim" heißt Sonys neueste Evolution der Playstation 3, und tatsächlich geriet sie deutlich flacher, dafür benötigt sie mehr Tiefe. Deutlich einfacher verarbeitet wirkt das Gehäuse, das wenig gemein hat mit dem ehemaligen Hochglanz-Look. Auch die Sensortasten wichen schnöder Mechanik. Einzige offensichtliche technische Verbesserungen manifestieren sich in einer größeren Festplatte und HDMI-1.3a-Schnittstelle, die nun auch HD-Audio streamen kann. Auch in der Firmware hat sich für CD, DVD und Blu-ray nichts verändert, die Neuerungen betreffen vorwiegend Online-Dienste wie ein kostenloses Musikvideo-Portal und eine noch nicht sonderlich reich ausgestattete Download-Videothek für Filme, auch in HD.

© Archiv Statt beidhändig mit Game- controller und Bildschirmmenü lässt sich die PS 3 Slim mit dieser Fernbedienung (30 Euro) wie ein normaler Player handhaben.

Die Zwangsbelüftung ist leise, aber alles andere als unhörbar. Das neue Laufwerk liest minimal langsamer ein als das vorige, navigiert aber genauso agil. Überhaupt animiert, gleitet, dreht und bewegt sich alles im Menü des Gerätes und der Blu-rays so butterweich wie bei keinem anderen Player. . Das strahlenförmige Hauptmenü bietet sehr weit reichende Konfigurationanpassungen, um sich selbst exotischen Anlagenkonfigurationen anzupassen.

Für CDs etwa lässt sich ein Upsampling per Super-Bit-Mapping mit drei Algorithmen einstellen. Typ 1 gefiel mit einer filigraneren Spielweise, die vor allem Klassikfreunde ansprechen dürfte, Typ 2 lieferte mehr Attacke und Präzision und wurde auch für den Klangvergleich verwendet. Typ 3 klang etwas effekthascherisch.

© Archiv Gut gelöst: Per Kontextmenü lässt sich jederzeit zwischen Bitstream- und PCM-Ausgabe umschalten.

Auch in Sachen Bild macht die Konsole alles richtig, erzeugt ein perfektes De-Interlacing, skaliert schön glatt, nur die Diagonalinterpolation könnte besser sein. Für DVD lässt sich der Scaler auch abschalten.

Insgesamt trimmten die Japaner ihr Bild eher auf Artefaktarmut und Homogenität als auf maximale Detailschärfe, weshalb es im Testfeld am ruhigsten wirkte, aber bei Blu-ray auch die geringste Tiefenwirkung zeigte. Mancher DVD mit etwas rauschigem Bild dürfte diese Charakteristik aber sehr gut tun, etwa bei Livekonzerten.

