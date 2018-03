Die Bluetrek Surface Sound Duo besteht - wie der Name es erahnen lässt - aus zwei Komponenten: einem Verstärker mit Tastenfeld und Mikrofon und einem aufsteckbaren Headset, das die lebenswichtige Bluetooth-Funktion liefert. Wir haben es für Sie getestet!

Bluetrek Surface Sound Duo im Test Datenblatt

Jetzt kaufen EUR 39,60 Pro ordentliche Lautstärke Contra nicht bedienfreundlich Fazit Connect-Urteil: 306 von 500 Punkten, befriedigend 61,2%

Die Surface Sound Duo gibt's als Bundle mit verschiedenen Bluetrek-Headsets ab rund 70 Euro. In unserem Test handelt es sich um das Headset Mini.

Wer jetzt aber auf einen Superduper-Plug-&-Play-Freisprecher hofft, wird enttäuscht, denn in Sachen Klang und Bedienfreundlichkeit fällt die Surface Sound Duo eher negativ auf: Die Bedienung über die zu kleinen und auch noch schlecht erreichbaren Tasten gleicht einem Drahtseilakt.

Das ist unerfreulich, gerade wenn man bedenkt, dass einem das Telefonieren während der Fahrt durch das Gerät eigentlich erleichtert werden sollte. Spaß am Telefonieren wollte mit der Duo aber nicht so richtig aufkommen: Insbesondere bei zügiger Fahrt auf Landstraßen und Autobahnen gingen die Dialoge zunehmend in einen verhallten und verzerrten Monolog über.

Da hilft auch die an sich ordentliche Lautstärke nicht viel weiter. Im Festnetz sieht es leider nicht besser aus: Die Gespräche waren auch hier nur unter Verzerrung und Verhallung möglich. Die Bluetrek Surface Sound Duo würde als Gitarrenverstärker vermutlich eine deutlich bessere Figur machen - solange man sich auf Rockmusik beschränkt.

Bluetrek Surface Sound Duo

Hersteller Bluetrek Preis 90.00 € Wertung 306.0 Punkte Testverfahren 1.0

