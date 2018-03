Bose SIE2 im Praxistest

© Bose Bose SIE2

Bose SIE2: Erster Eindruck

Sport ist angesagt, Smartphones sind angesagt, und Kopfhörer für Smartphones sind so angesagt wie die sprichwörtlichen heißen Semmeln. So verwundert es nicht, dass auch Bose einen Kopfhörer entwickelt hat, der Sportler begeistern soll.

Dabei genügte es den Amerikanern nicht, sich eine große Sportmarke lizensieren zu lassen, um einem bestehenden Produkt ein neues Image zu verpassen. Vielmehr floss einiges an Ideen in den 120 Euro teuren Kopfhörer ein, der beim Test seinen Auftritt in neongrüner Leuchtfarbe hatte und von einer beiliegenden Handy-, respektive MP3-Playertasche von Reebok (da taucht dann doch eine Sportmarke auf), begleitet wurde.

Bildergalerie Galerie Headset Galerie: Bose SIE2 Einer der wohl auffälligsten In-Ear-Kopfhörer.

Auffällig sind zunächst die Silikonhalterungen, die den In-Ear-Kopfhörer quasi mit dem Ohr verschrauben. In der Tat wackelt selbst beim Joggen über Forstwege oder beim Mountainbiken über Stock und Stein nichts, der Hörer bleibt da, wo er hingehört: im Ohr. Damit für jedes Ohr was dabei ist, legt Bose drei Adapter von S über M bis L bei.

Von Fahrten im Regen nahmen wir im Test zwar Abstand, gleichwohl verspricht Bose Wasserfestigkeit für Kabel und Hörer. Aufgrund der aggressiven Farbgebung war tonal jede Menge Radau und die bewusste Überhöhung des Bassbereichs zu erwarten. Doch weit gefehlt.

© Bose

Der SIE2 musizierte sich extrem ausgewogen, rund und harmonisch durchs Musikprogramm, setzte nicht sich selbst, sondern die Musik in Szene, wurde nie lästig und distanzierte sich gerade mit dieser Eigenschaft von manchem effektheischenden Kopfhörer. Wirklich bemerkenswert.

Tonal identisch, aber ausstattungsseitig aufgewertet zeigt sich die 150 Euro teure Variante SIE2i, die gleichfalls in grün oder orange erhältlich ist. Das kleine i steht für die Ausrichtung auf Apple-Player von iPhone bis iPod und beinhaltet somit eine Fernbedienung und ein Mikrofon, die ins Kabel integriert sind, um so beispielsweise durchs Musikprogramm zu navigieren.

Bose SIE2: Ausstattung

+ Umfangreicher Lieferumfang inklusive Armtasche

+ Drei verschiedene Ohradapter liegen bei

+ iPhone-Variante SIE2i bietet Freisprechfunktion

Bose SIE2: Handhabung

+ Schweiß- und wetterfest und damit jederzeit einsatzbereit

+ Bequemer und sicherer Sitz im Ohr

+ Sehr ausgewogener und harmonischer Klang

Bose SIE2: Kaufen oder Warten?

Wie gewohnt sind auch die neuen Sport-Kopfhörer von Bose nicht billig, lohnen aber wegen ihrer Qualitäten und nicht zuletzt auch im Hinblick auf den potenziellen Wiederverkaufswert die Investition.

