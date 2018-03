Bose Soundlink AE WH II im Test

© Bose Boses Kopfhörer kommt im Transportetui mit Audio- und USB-Ladekabel. Bei den Farben hat man die Wahl zwischen Schwarz und Weiß.

Jetzt kaufen EUR 179,99 Pro angenehmer Sitz

angenehmer Sitz erwachsener Klang mit knackigem Bass

erwachsener Klang mit knackigem Bass 2 Bluetooth-Quellen Contra Fazit Audio Klangurteil: 72 Punkte; Preis/Leistung: sehr gut Gut

Boses drahtloser Neuling mit der ausschweifenden Bezeichnung "Soundlink Around Ear Wireless Headphone II" ist schwer auf Draht - und leicht zu tragen: Die knapp 150 Gramm umschließen die Ohren ohne Druck, der Sitz ist absolut langzeittauglich. Der geschlossene Hörer besteht aus stoßfestem Kunststoff, glasfaserverstärktem Nylon und Edelstahl. Für guten Sound sollen hauseigene Technologien wie eine lautstärkeoptimierte Equalisation sorgen, Telefongespräche in geräuschvoller Umgebung optimiert ein spezielles Mikrofonsystem.

Im Bluetooth-Modus lassen sich sogar zwei Quellen wie Tablet und Smartphone gleichzeitig anbinden, steuern kann man den Bose-Hörer bequem über Wippen und Tasten auf der Muschel. "Ready to pair" meldet sich eine freundliche Stimme - und "connected", die Verbindung steht.

Hörtest

Direkt und knackig legte er dann los. Übers Kabel entfaltete der Bose noch mehr musikalische Souveränität mit schönerer Strahlkraft und plastischerer Auflösung als ohne. Wer mag, kann mit dem Bose übrigens auch unangestrengt sehr laut hören.

Messlabor

Beim Bose hat man die Wahl zwischen konventionellem Anschluss per Kabel und der Funk-Ansteuerung via Bluetooth. Der Klang überzeugt in beiden Fällen, auch wenn sich leichte Unterschiede zeigen: Mit Bluetooth steigen die Verzerrungen, dafür kommt der Bose-Hörer in den Genuss eines etwas klareren Klangs der oberen Mitten und Höhen.

