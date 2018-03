Bowers & Wilkins Z2 im Test

© Hersteller Bowers & Wilkins Z2

Das elegante Soundsystem ist in Schwarz und ab Juni auch in Weiß erhältlich; seine matte und weiche Oberfläche fasst sich fein an. An Ausstattung bietet das Z2 ein Lightning-Dock, Airplay, eine Klinkenbuchse und eine Fernbedienung.

Für guten Sound sorgen zwei Breitbandlautsprecher, ein Verstärker mit 2 x 20 Watt sowie ein DSP. Diese Kombination zeigt Wirkung, übertrifft das Z2 mit seinem tiefen Bass in diesem Punkt doch sogar seinen großen Bruder A5. Ansonsten ist der Sound schön knackig.

In puncto Lautstärke jedoch muss das Z2 seiner tiefen Abstimmung Tribut zollen. Wie beim A5 übernimmt auch beim Z2 eine App das Setup; alternativ steht für diese Aufgabe ein Programm für Mac und PC zum Download bereit.

Messergebnisse

max. Lautstärke: 89 dB (>48 Hz)

Untere Grenzfrequenz: 48 Hz

Stromaufnahme Standby: 2,2 W

Testwertung

Klang : 80 %

: 80 % Ausstattung : 80 %

: 80 % Handhabung : 90 %

: 90 % Gesamtbewertung: 83 %

