Boxenkabel MIT AVt LS Datenblatt

© Archiv Boxenkabel MIT AVt LS

Die Tester waren bei den ersten Takten Musik, die sie mit dem AVt MA LS vernahmen, schlichtweg begeistert. Denn die Congas auf "52nd Street" (The Body Acoustic, stereoplay Masterpieces Vol. 1) knallten eindrucksvoll, der gezupfte Bass schnalzte herzerfrischend, während die Trompete keine Obertöne vermissen ließ und man sich geradezu in den Aufnahmeraum versetzt fühlte.

So tat sich sogar das stereoplay Highlight Nordost Frey LS (8/06) schwer, sich gegen das MIT zu behaupten, was es aber mit ein wenig mehr Sprachverständlichkeit und Feinauflösung in der Summe schaffte.

Die Hörtester probierten das MIT mit verschiedensten Verstärkern (auch Röhren) und Boxen (auch niederohmigen) aus, außerdem in der Referenzkette zwischen den Endstufen Thorens TEM 3200 (1/06) und den Lautsprechern Lumen White Silver Flame (11/06). Das Ergebnis blieb stets gleichgut, zerstreute die letzten Zweifel am MIT-Konzept und führte zu einem stereoplay Highlight für das AVt MA LS.

Anzeige

MIT AVt MA LS

Hersteller MIT Preis 2250.00 € Wertung 15.0 Punkte Testverfahren 1.0

Anzeige

Mehr zum Thema Testbericht Lautsprecherkabel MIT EXP 1 Das EXP 1 glänzte in Hörraum mit entspannter Wiedergabe, ohne Hochtondetails vermissen zu lassen.

Testbericht Lautsprecherkabel Silent Wire LS 7 Das Silent WIre LS 7 (300 Euro/Stereo 3x2 Meter) gefiel mit einer sehr betonten Artikulation, was der Sprachverständlichkeit und Raumdarstellung zum… Testbericht Lautsprecherkabel Wireworld Orbit 16/4 Das Wireworld Orbit 16/4 (200 Euro/Stereo 2x3 Meter) klingt ausgesprochen ausgewogen und tonal natürlich

Testbericht Lautsprecherkabel Straight WIre Soundstage Das Straight Wire Soundstage konnte besonders durch scharfe Fokussierung einzelner Instrumente und guter Detailwiedergabe Pluspunkte für sich… Testbericht Kimber Kable KS 6063, KS 6065 und KS 6068 im Test Auf der Suche nach noch mehr Ruhe im Klangbild entwickelte Ray Kimber ultimative Boxenkabel: Die 6000er-Serie definiert die Maßstäbe neu. Wir haben…