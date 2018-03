Bruckmann - Die Wanderführer-App für Europa im Test

© Bruckmann / Weka Bruckmann - Wanderführer Europa

Bruckmann Wander-App

Version: iOS 6.0, Android 1.6.1

Betriebssystem: iOS, Android

Preis: iOS: 3,59€, Android: 4,99€

Downloadlink: iOS, Android

Testurteil

iOS: ausreichend (57 von 100 Punkten)

Android: mangelhaft (55 von 100 Punkten)

Wer auf gut recherchierte Wandertouren Wert legt und auf individuelle Streckenplanung oder Trackaufzeichnung verzichten kann, der ist mit dem Wanderführer Europa von Bruckmann nicht schlecht bedient. Es handelt sich hier aber weniger um eine "echte" App als vielmehr um einen klassischen Wanderführer für mobile Endgeräte.

Dies zeigt sich auch im Konzept: Die Basis-App (auf iTunes/ auf Google PlayStore) ist kostenlos und beinhaltet ein Startpaket mit 60 Touren. Anschließend kann der User statt einzelner gedruckter Wanderführer Karten- und Tourenpakete für 86 Regionen in ganz Europa hinzukaufen.

Diese Pakete kosten je nach Umfang zwischen 1,79 und 9,99 Euro und beinhalten jeweils bis zu 100 Wandertouren. Sämtliche Tourenpakete sind in der App vor dem In-App-Kauf in einer Übersicht einsehbar.

© Bruckmann / Weka Die App von Bruckmann ist einfach gehalten und lässt sich prima bedienen.

Die passende Tour ist dann schnell gefunden. Man kann sich die Wege in der In-App-Karte anzeigen lassen oder über Filter wie Schwierigkeitsgrad, Höhenunterschied, Dauer und idealer Jahreszeit suchen.

Es gibt eine Favoritenverwaltung, außerdem kann der User alle Touren und benötigten Kartenausschnitte offline speichern. Die Informationen zu den Wanderungen sind ausführlich, eine Anfahrtsplanung ist drin.

Die Qualität der mitgelieferten Karten ist in der iOS-Version hoch, in der Android-Variante im Vergleich dazu leider nicht so überzeugend. Schade, dass abgesehen von der Positionsanzeige in der In-App-Karte keine weiteren Features programmiert wurden: GPS-Position, Kompass, Höhenanzeige - derartige Angaben fehlen hier. Außerdem wird die topografische Karte in der iOS-Ausgabe leider ab einer bestimmten Vergrößerungsstufe einfach ausgeblendet.

Auch eine Tourenplanung oder Trackaufzeichnung gibt es hier nicht, sodass man bei Wanderungen abseits der beschriebenen Pfade höchstens das Kartenmaterial und die automatische Ortung zur Orientierung einsetzen kann.

Die App ist recht einfach gehalten, die Bedienung gelingt schön schnell und ohne großes Überlegen. So ist der Wanderführer Europa von Bruckmann letztlich genau das, was der Name sagt: ein einfacher Wanderführer für das Smartphone.

