© Bubble UPnP Das offizielle Icon der App Bubble UPnP.

Als reine Android-App offeriert sich Bubble UPnP für die Bereitstellung von Medieninhalten auf DLNA/UPnP-kompatiblen Geräten wie TV, Spielkonsolen und die beliebten Streamer von Chromecast und Amazon (Fire TV/Fire TV Stick). Eine App, die als Schweizer Messer des Netzwerks gilt und ebenso gut Film- wie Musikinhalte im Heimnetzwerk transportiert.

Dazu kann die auf dem Tablet laufende App selbst auch als Server fungieren und ihre Dateien wiederum anderen Geräten zur Verfügung stellen. Bei den Formaten ist die App breit aufgestellt, lässt aber die Unterstützung des klassischen Apple-Studioformats AIFF missen.

Wie bei einem kleinen Betriebssystem geizt die komplexe App nicht mit Anpassungsmöglichkeiten und liefert sogar eigene Widgets mit, über die man tiefer liegende Funktionen direkt vom Startbildschirm aus abrufen kann. Das Anlegen von Lesezeichen ist insbesondere sinnvoll, wenn man in den Niederungen einer NAS aus einem Verzeichnis heraus Daten streamen möchte. Personalisierungen für Fingergesten aller Art sind ebenso möglich.

Anzeige

© Bubble UPnP Screenshots aus Bubble UPnP, der Android-App für Musik-Streaming auf DLNA/UPnP-kompatiblen Geräten.

Die Entwickler von Bubblesoft liefern seit Jahren kontinuierliche Updates und Verbesserungen und feilen an der Usability, so kann über die Zuweisung verschiedener Ziele in der Wohnung auch eine Art Multiroom-Steuerung direkt aus der App erfolgen. Chromecast-Fans werden sich über das reibungslose Streaming auf Googles HDMI-Stick freuen und alle, die auf Android-Basis eine höchstflexible Streaming-Plattform wünschen, können dies ebenso.

Pro - viele Anpassungsmöglichkeiten

- viele Anpassungsmöglichkeiten - Netzwerk-Funktionalität

- Netzwerk-Funktionalität - Film-, Foto- und Musik-Streamer

- Film-, Foto- und Musik-Streamer - Dateimanager

- Dateimanager - Chromecast Contra - erfordert Einarbeitungszeit

- erfordert Einarbeitungszeit - kein AIFF

- kein AIFF - nur Android

Anzeige

Mehr zum Thema Streaming-Dienst Mit Spotify kostenlos Musik hören Der Online-Dienst Spotify bietet Zugriff auf Millionen von Songs aller Genres. Und das völlig kostenlos, so lange man sich mit Werbung abfindet.

App-Tipps Spotify, Simfy & Co.: Apps fürs Musik-Streaming Mit einer Musik-Flatrate greifen Sie am Smartphone und Tablet auf eine fast unerschöpfliche Quelle aktueller und älterer Musik zu. Wir stellen Apps… Musiksammlung verwalten und streamen Alles, was Sie über Musik-Streaming im Heimnetzwerk wissen… Mit diesen Tipps haben Sie Ihre ganze Musiksammlung per Touchscreen in der Hand.

Musikstreaming-Programm für iOS Musik-App Tune Shell im Test Was kann die Streaming-App der Coolabs Studios? Wir haben das Musikprogramm getestet. Musikstreaming-Programm für iOS Musik-App mconnect Player im Test Sie sind auf UPnP/DLNA-Unterstützung angewiesen? Dann ist der mconnect Player für iOS interessant.