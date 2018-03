Buffalo Link Station Quad im Test

© Buffalo Buffalo Link Station Quad

Unsere Bewertung der Buffalo Link Station Quad

Buffalo Link Station Quad

Testwertung:

Handhabung/Konfiguration: 80%

Ausstattung: 90%

Multimedia-Funktionalität: 75%

Backup-Funktionalität: 95%

Auch wenn sie in der Hauptsache in einem Netzwerk Daten auf ihren Festplatten speichern - NAS sind beileibe nicht alle gleich. Sie setzen unterschiedliche Schwerpunkte, die sich schon an der Konstruktion erkennen lassen. Die Link Station Quad von Buffalo bietet zum Beispiel vier Festplatten Platz. Und das aus gutem Grund.

Das ideale Backup-Medium

Wer seine NAS auch einfach als Speicher von Daten nutzt, mit denen er seine Rechnerfestplatte nicht belasten will, braucht die Sicherheit, dass auch nach dem Ausfall einer Speicherplatte noch eine zweite vorhanden ist, die die erste automatisch gespiegelt hat.

NAS mit mindestens zwei Platten lassen sich so betreiben. Dieser "Raid 1"-Betrieb halbiert aber die zur Verfügung stehende Kapazität.

Da kann die Link Station Quad von Buffalo mehr. Der "Raid 5"-Betrieb benötigt mindestens drei Platten und nutzt ein Speicherverfahren, das den Raid-1-Nachteil verkleinert: Bei vier 1-Terabyte-Platten bleiben hier 3 TB echter Speicher übrig.

Fällt eine Platte aus, kann man sie durch eine gleich große ersetzen; die Daten werden wie bei Raid 1 gesichert. In Zeiten, in denen ein MacBook Air mit superschnellen, aber vergleichsweise kleinen SSD-Festspeichern ausgestattet ist, gewinnen NAS so zusätzlich an Bedeutung.

Wer die in Mac OS integrierte Time-Machine-Funktionalität sucht, bekommt sie ebenfalls. Der Platz für vier Platten macht die Link Station Quad allerdings relativ groß und immerhin 5,5 Kilo schwer. Wer aber viel zu speichern hat oder seine Videothek aus dem Wohnzimmerregal in eine 15-Zentimeter-Nische verbannen will, kann auf bis zu 16 TB aufrüsten.

Die Quad ist nicht vollständig selbstinstallierend wie die Cloud Station aus gleichem Haus, aber ihre Konfigurationssoftware ist leicht zu durchschauen. Dadurch gelingt auch die Netzwerkinstallation für den externen Zugriff relativ einfach. Im Zweifel hilft das gut strukturierte Handbuch weiter.

Bildergalerie Galerie NAS Server Galerie: Buffalo Link Station Quad Das Konfigurations-Interface der Buffalo Link StationQuad ist übersichtlich und gut zu bedienen. Der Webzugang funktioniert problemlos.

Schnell genug

Mit 30 MB/s durchschnittlicher Schreib- und 48 MB/s Lesegeschwindigkeit gehört die Link Station ( Kapazität: 4 bis 16 TB, Preis: 469 bis 1159 €) allerdings nicht zu den Formel-1-Rennern. Trotzdem ist sie schnell genug, um fünf MP4-Videos mit zusammen 6 GB in 3,35 Minuten abzuspeichern.

Fazit: Vielseitiger Speicherriese

Speicherriese mit vielseitigem Backup-Funktionen. Auch für kleine Unternehmen geeignet.

