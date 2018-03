Bury AD 9060 (UNI System 8) Datenblatt

© Archiv AD 9060 UNI System 8

Jetzt kaufen EUR 149,59 Pro sehr guter Klang

sehr guter Klang überragende Ausstattung

überragende Ausstattung komfortable Bedienung Contra 86,6%

Anzeige

Bei beiden handelt es sich um klassische Halteranlagen mit einer Antennen- und Ladeanschlussmöglichkeit. Der Anschluss an die externe Antenne hat den Vorteil, dass der abschirmende Blechkäfig Auto umgangen wird - empfangen und gesendet wird über die Antenne. Hierdurch wird die Sende- und Empfangsleistung noch besser.

Die UNI CarTalk Business bietet zudem eine beleuchtete Fernbedienung, mit der sich etwa der Pegel der Anlage regeln lässt. Schade: Die Sprachsteuerung lässt sich nicht per Knopfdruck aktivieren.

Anstelle des Handys und der Halterung steckt man einfach die Bury AD 9060 auf. Nun prangt ein schlankes Farbdisplay im Interieur. Das sieht nicht nur schicker aus als die meisten Handys, es fühlt sich dank Touchscreen auch gut an.

Marktübersicht: Autoradios mit Smartphone-Anbindung

Handyladefunktion und der optionale Antennenanschluss fallen somit zwar weg, für 170 Euro bringt die Bury AD 9060 aber eine ganze Latte an Zusatzfunktionen mit. Diese Lösung ist daher insbesondere für Nutzer sinnvoll, die bereits das System 8 haben.

Eingabe und Bedienung

Die Eingabe von Telefonnummern per Fingerdruck klappt reibungslos. Wem die Toucherei zu umständlich ist, der wählt einen der bis zu 1500 möglichen Telefonbucheinträge einfach per Sprachbefehl aus. Bei bis zu zehn koppelbaren Telefonen macht das insgesamt 15.000 Einträge! Alternativ diktiert man die zu wählende Nummer einfach. Selbst lange Zahlenketten können schnell und an einem Stück diktiert werden, ohne dass die Bury AB 9060 Schwierigkeiten bekommt - vorausgesetzt, man spricht deutlich.

Kaufberatung: Die richtige Freisprecheinrichtung finden

SMS-Nachrichten kann man sich übrigens auch von der Bury AD 9060 vorlesen lassen. Wird das Ganze mit der UNI CarTalk Business kombiniert, sitzt man was den Freisprechkomfort angeht in einer S-Klasse.

Klang- und Sprachqualität

Beim Telefonaten unter 70 km/h klingt die Bury AD 9060 im Auto sehr sauber und klar. Auf der Autobahn hingegen werden die Anruferstimmen dann etwas verzerrter und nuscheliger. Ihre größte Schwachstelle teilt sie sich mit ihren Familienmitgliedern in diesem Test: Beim Gegensprechen regelt sie stark.

Fazit

Mit ihrem sehr guten Klang, der überragenden Ausstattung und der komfortablen Bedienung ist die Bury AD 9060 eine sehr gute Freisprechanlage. Das ohnehin schon erfolgreiche System 8 ist somit um eine geniale Erweiterungsmöglichkeit reicher geworden.

Bury UNI CarTalk BUSINESS mit AD 9060

Hersteller Bury Preis 300.00 ? Wertung 433.0 Punkte Testverfahren 1.0

Anzeige

Mehr zum Thema Testbericht Bury Motion 74,2% Für 129 Euro bietet Bury fürs iPhone eine ausgewachsene Freisprechanlage mit bester Audio-Qualität - GPS kostet jedoch…

Testbericht Bury CC 9060 Plus Behutsam überarbeitet erobert die 199 Euro teure Bury CC 9060 Plus dank hervorragender Sprachsteuerung und Touchscreen Platz eins der Bestenliste. Testbericht Bury CV 9040 Plus 86,4% Der Nobel-Hobel unter den Bluetooth-Kits: 169 Euro sind zwar happig, dafür überzeugt die Bury CV 9040 Plus mit Display…

Testbericht Bury Easytouch im Test 74,0% Mit ungewöhnlicher, aber cleverer Sensor-Steuerung und ordentlichem Klang überraschte dieses 79 Euro günstige Modell. Testbericht Bury CC 9068 App im Test 86,4% Die Bury CC 9068 App ist die erste Freisprechanlage, die über eine eigene App das Smartphone-Display zur Steuerung…