Schon die Bury CC 9060 konnte beim ersten Test vor rund zwei Jahren die Herzen der Tester erobern. Das lag hauptsächlich an der innovativen Steuerung via Touchscreen, der sich frei am Armaturenbrett verankern lässt und die Bedienung des Handys mit einem Fingertipp zum reinen Vergnügen macht.

Die überarbeitete Version 9060 Plus gleicht der Urversion optisch, auch an den beiden Blackboxen mit der Audio-Elektronik und der Umschalteinheit für das Autoradio mit genormten ISO-Anschlüssen hat sich nichts verändert - wer unbedingt will, kann auch nach wie vor noch einen Handyhalter mit Ladefunktion nachrüsten.

Steuerung via Sprache

Neu ist neben vielen kleinen Verbesserungen bei der Software, dass die Sprachsteuerung sich nun auch auf Schlüsselwörter aktiviert, zwei Handys parallel via Bluetooth gekoppelt sein können und ein Sprachspeicher für kurze Text-Memos genutzt werden kann.

Das sind tatsächlich kleine Verbesserungen im Vergleich zum sonstigen Funktionsumfang der Anlage: Wird das Telefonbuch vom Handy synchronisiert, werden die Namen im Hintergrund in Sprachphoneme umgewandelt und können fortan direkt mit dem Kommando "anrufen bei..." angewählt werden.

Ein Training wie bei früheren Anlagen ist schon längst passe. SMS liest die Anlage ebenfalls vor, dazu kann das Kit die vom Handy via Bluetooth-A2DP angelieferten MP3-Sounds steuern und wiedergeben. Auch bei vielen Menübefehlen eilt die Sprachausgabe der Anlage zu Hilfe, das Display informiert ebenfalls sehr treffend und gut ablesbar in voller Farbpracht.

Klang-Qualität

Unterwegs konnte sich das überarbeitete Modell ebenso gut in Szene setzen wie der Vorgänger: Etwas quäkig im Auto, tönte die Anlage im Festnetz sehr fein und klar. Dank der umschaltbaren Mikrofonanpassung kann die Bury auch gegen laute Geräusche ankämpfen, erst bei hohem Autobahntempo tönte sie etwas gepresster und angestrengter.

Aufkommende Echos regelte die Anlage souverän weg. Keine Frage, die Bury CC 9060 Plus ist ein echtes Topmodell und führt bis auf weiteres die connect-Bestenliste der Freisprechanlagen an.

