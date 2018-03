Bury Easytouch im Test Datenblatt Wertung

clevere Sensor-Steuerung
Telefonate problemlos möglich
magere Ausstattung

Nein, es handelt sich hier nicht um ein Navi mit Touchscreen, sondern um die Freisprechanlage Bury Easytouch mit Sensortasten-Steuerung. Einfach die beleuchtetenIcons antippen, und schon regelt man die Lautstärke (die gestrichelte Linie rechts) oder startet ein Telefonat. Auch die Kopplung wird durch einen einfachen Fingertipp initialisiert.

An Ausstattung hat die Easytouch außer einem ausziehbaren Mikrofon sonst nicht viel zu bieten, was aber in dieser Preisklasse völlig in Ordnung geht - immerhin kann man eine im Handy integrierte Sprachsteuerung aufrufen. Zur Schonung des Akkus schaltet sich dieBeleuchtung nach einigen Minuten aus, so irritiert das Gerät an der Sonnenblende auch nicht den Blick. Beim Telefonieren packte die Easytouch die Anrufer wie in Watte, was aber auch die Hintergrundgeräusche unterdrückte - selbst bei Autobahntempo sind Telefonate so problemlos möglich.

