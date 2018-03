Bury Motion Datenblatt Wertung

Bury ist etablierter Hersteller von Freisprechanlagen jeder Couleur, und das sieht man der 129 Euro teuren Bury Motion auch auf den ersten Blick an. Die Halterung und der Schwenkarm sind zwar etwas massig geraten, dafür aber auch sehr stabil - und das iPhone bleibt selbst bei Fahrzeugen mit weit entfernter Scheibe in Griffweite.

Die Halterung umschließt das iPhone vollständig - die Schale klappt nach unten auf und wird nach dem Einsetzen einfach wieder geschlossen. Nachteil: Die seitlichen und oberen Bedienelemente des iPhone sind so nicht mehr erreichbar und für das iPhone 4 muss eine völlig neue Schale angeschafft werden. Dafür finden sich am unteren Rand teilweise hinterleuchtete Tasten für die Lautstärke und die Rufannahme, das ganze Konstrukt kann mit einem Handgriff um 90 Grad in die Queransicht gedreht werden. Rückwärtig sind sogar Stereo-Lautsprecher verbaut, die etwas mehr Lautstärke liefern können als die meisten Konkurrenten, für dauerhafte Musikwiedergabe jedoch ebenso wenig geeignet sind. Das leider nur optional für 29 Euro erhältliche GPS-Modul findet in einem Schacht am oberen Ende der Halterung Platz und koppelt das GPS-Signal induktiv direkt in die iPhone-GPS-Antenne ein. iPods müssen aufgrund der eng ans iPhone angepassten Halteschale jedoch außen vor bleiben.

Eine Besonderheit ist das externe Mikrofon, das seitlich zwischen Audio-Ausgang und der Ladebuchse eingesteckt wird. Optisch ist das weniger elegant gelöst, hat jedoch große Vorteile bei der Sprachverständlichkeit, wie der Hörtest eindeutig bewies. Sehr ruhig, ausgewogen und angenehmwurde die Stimme des Fahrers ins Festnetz übermittelt - fast hätte man meinen können, der Gesprächspartner hätte das Handy verbotenerweise am Ohr. Im Auto wiederum tönten die Anrufer zwar minimal blechern und dünn, aber sehr gut verständlich. Einzig beim Gegensprechen war die Bury etwas aus der Ruhe zu bringen, sonst trübten weder Regel-geräusche noch eine zu aggressive Stummschaltung das Telefonvergnügen. Wer tagtäglich im Auto telefonieren muss, der ist bei der Bury Motion bestens aufgehoben.

