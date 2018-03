Cambridge 740 A Datenblatt

Das Fundament schwächelt nicht, eine majestätische Dynamik-Bereitschaft treibt das Klangbild an - als ob ein Bolide der gehobenen Preisklasse unter Strom stünde. Dabei ist es nur ein smarter Brite von zehn Kilo, der neben allen klanglichen Vorzügen auch noch bildschön aussieht. Ein großes LCD-Display beherrscht die Front und vermittelt ebenso intuitiv wie aufgeräumt, welche Quelle gezapft, welcher Pegel gefahren wird. Mehr noch:

Die Eingänge können benannt und in ihrer Verstärkung getrimmt werden. Nicht nur Lautsprecher-Tester lieben den Cambridge 740 A für die so wertvolle Option, zwischen den Boxen-Anschlüssen über eine (extrem wertige) Fernbedienung umschalten zu können. Was im Rücken fehlt: ein Phono-Eingang. Hier darf der Kunde sich auf dem Markt der externen Vorstufen umschauen. Cambridge bietet zwei mögliche Mitspieler an.

Welche Wundertaten müssen die Entwickler im Inneren des 740 A vollbracht haben? Vor allem die aufwändige Trennung des Trafos von der signalführenden Platine fällt auf. Die wuchtigen Kühlrippen dienen als Schutzschild. Das hauseigene Cambridge Audio Protection-System (Cap 5) überwacht Clipping, Temperatur und Stromfluss - um die Lautstärke sanft zu drosseln, wenn es allzu heiß hergeht. Selbst komplizierte Lautsprecher mögen die Kraftbereitschaft von mehr als 100 Watt an 8 Ohm. Über das Grobdynamische staunen wir, die Abbildungskraft lieben wir. Im Hörraum zeigte der 740 A vorbildlich, wie viel Klanginformationen noch links und rechts neben der Boxenebene auftauchen können. Alles sehr harmonisch, ohne jeden Show-Effekt. Ein neues Flaggschiff an der Spitze der Spitzenklasse.

