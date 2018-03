Cambridge 840 A V2 Datenblatt

Die Endstufen des gewichtigen 840 A V2 arbeiten gegenüber dem gängig in "Class AB" betriebenen 740 A in der Cambridge-eigenen "Class XD". Nicht zu verwechseln mit der aus Schaltverstärkern bekannten "digitalen" Class D. Die mit konventioneller Transistor-Verstärkung operierende XD soll vielmehr die Vorteile vereinen von Class A (Verzerrungsarmut und Linearität) sowie Class B (hohe Effizienz und Kraft).

© Foto: H.Härle Den zentralen Umspanner kreisen die Kühlkörper für die Endstufen-Hälften ein.

Dazu setzen die Cambridge-Techniker die eine Seite des Endstufen-Transistor-Pärchens unter Strom aus einer zusätzlichen, auch vom Nutzsignal modulierten Quelle namens VCIS (Voltage Controlled Current Source). So schaffen sie es, den verzerrungskritischen Übernahme-Punkt (Crossover) zwischen beiden Transistoren aus dem üblichen Nulldurchgang von positiver zu negativer Halbwelle herauszumanövrieren. Und genau dieses Crossover Displacement verbirgt sich hinter der globalisierten Abkürzung XD. Man kann es sich vorstellen wie ein leicht erhöhtes Standgas beim PKW-Motor: nicht so energieverschwenderisch wie Class A, nicht so ruckel- (sprich: verzerrungs-)anfällig wie Class B.

© Foto: H.Härle Die Fernbedienung des Cambridge

Hörtest

Belohnt mit einem exzellenten Klirrverlaufs-Zeugnis aus dem Messlabor, fuhr der Cambridge dann auch im Hörraum reichlich Punkte ein. Seinen auf dem Papier nur minimalen Leistungszuwachs gegenüber dem kleinen Bruder (gleiche AK, 219 Watt Sinus gegenüber 183 Watt an 4 Ohm) übertrug der 840 A V2 mit mehr Vehemenz in die Membranen der KEF Reference 207/2.

Dynamische Herausforderungen bewältigte der große Cambridge noch durchzugsstärker, noch souveräner. Wenn im Finale von Bruckners 5. Sinfonie (AUDIO-CD "pure music 5", Bose) die mächtigen Blechbläser-Akkorde feierliche Stimmung heraufbeschwören, zelebrierte der 840 A V2 dies mitreißend detailgenau; er differenzierte sehr schön zwischen Posaunen, Hörnern und Trompeten.

Wenn krachharte Rock-Kapellen Schalldrücke bis zum Abwinken forderten, blieb der Cambridge naturgemäß einiges schuldig. Wobei der Arcam A 90 etwas früher zum Beispiel Dream Theaters "Train Of Thought" ausbremste - da konnte der Cambridge einem Marantz PM-15 (Test in 6/05) leichter Paroli bieten; unterm Strich zog der 840 A V2 mit dem bewährten High-End-Klassenbesten sogar gleich.

Fazit:

Zwar sind die Klangfortschritte gegenüber dem kleineren Bruder vergleichsweise teuer bezahlt. Mehr Feinzeichnung bei Cambridge lohnt aber die Investition.

Cambridge 840 A V2

Hersteller Cambridge Preis 1500.00 € Wertung 100.0 Punkte Testverfahren 1.0

