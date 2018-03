© Cambridge Cambridge Minx Go

Maße : 24 x 12 x 6 cm

: 24 x 12 x 6 cm Preis : um 130 Euro

: um 130 Euro Funktionsumfang : 8 von 10 Punkte

: 8 von 10 Punkte Verarbeitung : 18 von 30 Punkte

: 18 von 30 Punkte Klang : 25 von 40 Punkte

: 25 von 40 Punkte Lautstärke : 15 von 20 Punkte

: 15 von 20 Punkte Gesamturteil: gut (66 von 100 Punkte)

Als audiophiler Kenner denkt man bei Cambridge nicht an britische Eliteuniversitäten, sondern eine renommierte Hi-Fi-Schmiede, die auch mit ihrem Bluetooth-Lautsprecher Minx Go hohe Klangansprüche erfüllen will.

Um nicht nur die Royals begeistern zu können, statten die Briten ihren Porti im klassischen Klavierlack-Design mit je zwei 5-Zentimeter-Lautsprechern, zwei Hochtönern und einer Passivmembran in der Rückwand aus, wobei Letztere mangels Schutzgitter gern versehentlich eingedrückt wird, wenn man den Minx in den mitgelieferten Schutzbeutel stecken will.

Das jagte uns beim Test immer wieder einen Schrecken ein, wenngleich der Minx nicht zickig reagierte oder gar kaputt ging. Wo Lautsprecher an ihre Grenzen kommen, hilft beim Cambridge die Elektronik in Form eines digitalen Signalprozessors nach und sorgt dafür, dass die Lautsprecher bei hohem Pegel nicht scheppern, klirren oder verzerrt klingen.

Dieser Aufwand machte sich dann auch bezahlt: Der Minx Go zählte klar zu den Schöngeistern, die Musik aus dem Smartphone nicht nur lauter, sondern auch feiner zu Gehör bringen. Extrem laut wollte er zwar nicht aufspielen, aber für den Clubabend vor dem Kamin oder die Beschallung der Terrasse reicht's allemal.

Fazit: Tolles Preis-Leistungs-Verhältnis

So konnte der Minx Go dem Bose Soundlink Mini am Ende technisch und klanglich erstaunlich dicht auf den Pelz rücken, in Sachen Preis-Leistungsverhältnis liegt er mit einem Preis von 130 Euro deutlich davor.

