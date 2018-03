Canary Flex im Test

© Hersteller Ohne Abo eingeschränkt: 2-Wege-Audio oder Notrufe gibt‘s nur für Abo-Kunden.

Dank einer cleveren Magnethalterung lässt sich die wetterfeste Canary Flex an der Wand oder auf dem Tisch montieren. Optional gibt es noch weitere Halterungen, etwa zur Festverschraubung im Außenbereich, mit Schwanenhals oder zum Einstecken in die Erde.

Ein eingebauter Akku erlaubt etwa 14 Stunden autarken Betrieb. Die Erstinstallation per App (Android und iOS) wird per Bluetooth- Identifikation erleichtert. Für die Anmeldung am WLAN unterstützt die Canary Flex auch 5-GHz-Netze. Per Geofencing erkennt die App, ob die Bewohner zu Hause sind und schaltet danach die Überwachungsfunktion scharf. Weitere Personen/ Smartphones lassen sich hinzufügen.

Mehr Funktionen nur im Abo

Ohne Abo werden Videos für 24 Stunden in der Cloud gespeichert. Dieser Zeitraum verlängert sich auf 30 Tage, wenn man 9,99 Euro/Monat oder 99 Euro/Jahr zahlt. Erst dann werden weitere Funktionen wie Maskierung der Bewegungserkennung oder Gegensprechen aktiviert.

