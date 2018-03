Canton GLE 476 im Test

Die GLE-Serie bietet den Einstieg in die Standboxenwelt von Canton. Was hat das kleinste Modell GLE 476 zu bieten?

© Hersteller / Archiv Canton GLE 476

flexible Aufstellungsmöglichkeiten

besonders sauberer und knackiger Grundton

klingt ausgesprochen transparent

Frisch von der IFA kommt Cantons u?berarbeitete GLE-Serie. Als gu?nstigster Einstieg erzeugt die GLE-Klasse nach wie vor eine beständig große Nachfrage. Chefentwickler Frank Göbl spricht von nahezu einem Viertel des Gesamtumsatzes. Einen billigen Eindruck vermittelt die neue GLE 476 jedenfalls nicht. Vor allem die Weiß-Mokka- Kombination macht eine schlanke Figur und fu?gt sich tadellos in ein modernes Wohnraumambiente ein. Praktisch ist die Befestigung fu?r das Stoffgitter, das sich jetzt einfach auf die Boxenru?ckseite stecken lässt. Hören sollte man auch am besten ohne Gitter, es sei denn man verfu?gt u?ber einen allzu unterdämpften Raum.

Canton GLE 476: Aufbau

Überarbeitet wurde aber nicht nur das Design, sondern auch die Technik. Canton hat seiner kleinsten Standbox eine 25-mm-Gewebekalotte sowie zwei 18-cm-Aluminiumkonustreiber mit Wave-Sicke spendiert. Die optimierte Sickenform ermöglicht einen größeren Hub bei geringeren Klangverfälschungen. In der Frequenzweiche verwendet Canton preisklassenu?bliche Bauteile wie Ferritkernspulen, Elkos und Keramikwiderstände.

© Hersteller / Archiv Cantons Waveguide ist nach innen gerundet und leicht aufgeweitet, dadurch wird der Schall weitestgehend resonanzfrei nach außen geführt.

Trotz des geringen Bauteile-Einsatzes erlaubt sich die Box keine größeren Schlenker im Frequenzgang, was wiederum ein Glanzlicht auf den Rest der Box und die robuste Treiberkonstruktion wirft. Die Weiche beschaltet die Treiber als 2,5-Wege-System; das bedeutet, zwei Tiefmitteltöner laufen bis zu einer bestimmten unteren Frequenz parallel und u?bernehmen gemeinsam die Bassarbeit. Während der untere Aluminiumtreiber - fast wie ein reiner Bass - bei 300 Hz wieder abfällt, läuft der andere weiter hoch und u?bergibt erst bei 3,2 kHz an die Kalotte. Gegenu?ber Drei-Wege-Systemen erhofft man sich so eine homogenere Spielweise im Grundtonbereich. Die Gefahr sind Interferenzen zwischen den Treibern.

Dass beide Tiefmitteltöner auf dasselbe gleichmäßig bedämpfte Gehäusevolumen spielen, passt ebenfalls in das 2,5-Wege-Konzept. Gegenu?ber fru?heren Serien liegt das Bassreflexrohr nun auf der Ru?ckseite: ein gutes Mittel gegen zu starke Mitteltonanteile, jedoch weniger gut bei wandnaher Aufstellung. Hier kann es dann zu Überhöhungen im Bassbereich kommen.

© Hersteller / Archiv Ein Volumen für zwei: Hinter der 22-mm-Schallwand erkennt man die Seitenwandverstrebungen und die Bedämpfung aus Polyesterwatte.

Canton GLE 476: Hörtest

Von der ersten Minute an zeichnet die GLE einen enorm breiten und hohen Klangkörper in den Hörraum. Alles wirkt so leicht und mu?helos und dennoch durchorganisiert, dass zunächst kaum Anlass zur Kritik aufkommt. Lediglich der Bassbereich könnte noch etwas konturierter sein. Yellos "Oh Yeah" formuliert die Canton mit einem knackig-präzisen Grundtonansatz, der alle Bedenken hinsichtlich Treiber-Interferenzen sofort verstummen lässt.

Track 2, "The Expert", stellt normalerweise geringste Ungenauigkeiten im Präsenzbereich bloß. Mit maximaler Offenheit und hinreichendem Feingefu?hl trifft die Canton des Pudels Kern und gibt den intensiv-monotonen Erzählpart sauber und zischelfrei wieder. Im relativen Nahbereich bis drei Meter verschiebt das Hochton-Waveguide-Duo tonal zwar etwas in Richtung Brillanz, dennoch trifft die GLE eine selten stimmige Mixtur aus Präsenz und Leichtigkeit.

