Canton GLE 490 Datenblatt

© Archiv

Die Modellpflege fand bis auf das an der Unterkante zum "Smile"-Mund verformte Abdeckgitter hinter der Fassade statt. Der 18-Zentimeter-Alu-Mitteltöner entspricht immerhin der Bestückung der teureren Ergo- und Carat-Serien. Um dem weiterentwickelten Gewebe-Hochtöner zu noch besserer Performance zu verhelfen, spendierte Canton der GLE 490 nach Vorbild der Reference eine 18-Dezibel-Weiche zur steilflankigen Begrenzung des Hochtöners. Der Sinn der jähen Beschneidung bei 3200 Hertz: niedrigerer Klirr und besseres Dispersionsverhalten.

Anzeige

© H. Härle, J. Bauer Die neue Weiche teilt den Hoch-töner steil mit 18 Dezibel ab.

Der Blick auf die Messwerte unterstreicht die Ernsthaftigkeit des Unterfangens, denn die Canton erzeugt selbst mit Pegeln von 100 Dezibel Schalldruck weniger Verzerrungen als manche Superbox und liefert sogar außerhalb der Achse einen weit über diese Klasse hinaus vorbildlichen Frequenzgang.Für mehr Kontur im Oberbass und gesteigerte Bandbreite soll die durch aufwändige Computersimulation gesteigerte Güte der beiden 20er-Alu-Bässe sorgen.

Hörtest

Mit ihrer Spielfreude und räumlichen Abbildung sprang sie den Zuhörer förmlich an, ohne dass sich dieser bedrängt fühlte. Die GLE 490 erzeugte einen zwar nicht punktpräzisen, aber ausladenden und weit über die Boxenebene hinausragenden Raumeindruck. Auf diese Weise verband sie die tadellose Homogenität der KEF mit einer Basspräzision und Breitbandigkeit, wie sie in diesem Testfeld lediglich noch die Focal erreichte. Bei diesem Preis gibt es an der Canton beim besten Willen nichts auszusetzen.

Canton GLE 490

Hersteller Canton Preis 840.00 € Wertung 75.0 Punkte Testverfahren 1.0

Anzeige

Mehr zum Thema Testbericht Lautsprecher Canton GLE 490 Die Vorgängerin der GLE 490 von Canton ist die GLE 409, die in stereoplay 10/2006 getestet wurde. Der Listenpreis blieb unverändert: 840 Euro kostet…

Testbericht Canton Reference Jubilee im Test Zum 40-jährigen Firmenjubiläum legt Canton ein limitiertes Sondermodell auf. Die Reference Jubilee hat es in sich, wie der Test beweist. Testbericht Canton GLE 476 im Test Die GLE-Serie bietet den Einstieg in die Standboxenwelt von Canton. Was hat das kleinste Modell GLE 476 zu bieten?

Standbox Canton Chrono SLS 790 DC im Test Canton lanciert eine neue Boxenserie, die technisch und klanglich an die noble Vento-Reihe angelehnt ist - aber deutlich weniger kostet. Dem Topmodell… Standbox Canton Ergo 690 DC im Test Seit mehr als 30 Jahren gibt es bei Canton hochwertige Boxen, die auf den Namen Ergo hören. Das zeitlos-gefällige Design hat sich seither nur wenig…