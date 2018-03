© Archiv

Ein Musterbeispiel ist das neue Canton Movie CD 202: Edel gebürstetes Aluminium, flache Formen und Wandhalter scheinen perfekt in die Design-Heimkino-Welt zu passen, wo Boxen neben etwas Fernsehton ihr Dasein mit nett aussehen verbringen müssen. Doch weit gefehlt: In den fünf Satelliten stecken die Chassis der Karat-Serie, Mittel- wie Hochtöner stammen etwa aus der hochgelobten 770 DC (AUDIO 2/08).

Im Satelliten des Movie-Sets ist deren Arbeitsraum allerdings etwas kleiner, der Einsatzbereich dafür größer: Um den Subwoofer nicht ortbar werden zu lassen und eine homogene Anpassung zwischen Sub- und Oberbass zu erreichen, sollte der Satellit bis etwa 110 Hertz hinab spielen, was dem 11er-Konus im geschlossenen Gehäuse ohne Probleme gelingt. Im Basswürfel arbeitet ebenfalls ein Karat-Chassis mit doppelt gefalteter Sicke, der Sub wartet zudem mit geradezu luxuriöser Ausstattung auf: Ein- wie Ausgänge nehmen Cinch- und Lautsprecherkabel auf, neben Phasen- und Trennfrequenz lässt sich per Equalizer-Schalter eine zu wandnahe Aufstellung kompensieren. Die Anordnung der Sats mit unten liegendem Hochtöner hilft bei höherer Platzierung an der Wand, wo die Boxen dank der mitgelieferten Winkel schnell montiert sind.

Erst die Arbeit...

Ein Surround-Set spielt fast nie auf Anhieb richtig, sondern verlangt nach einer Anpassung von Subwoofer- und Satellitenpegel. Je nach Aufstellort und Weicheneinstellung kann dabei die Situation entstehen, dass Sub und Sats nicht im Takt spielen und der Bass merkwürdig hohl klingt - dann hilft ein Umlegen des Phasenschalters, den übrigens auch der Woofer des KEF KHT besitzt, oft weiter. Canton und KEF im iQ gehen noch einen Schritt weiter und ermöglichen eine stufenlose Anpassung der Phase. Dem Movie CD 202 wie dem KHT 2005.3 hilft eine Montage direkt an der Wand, um den Grundton aufzufüllen, die stufenlose Phasenregelung des Canton sollte probehalber verdreht werden, bis die Stellung gefunden ist, in welcher der Bass am lautesten und voluminösesten klingt.

...dann das Vergnügen

Zum ersten großen Showdown traten alle vier Sets gegen das Teufel Theater LT 2 an - und die Heere von Mittelerde zur großen Feldschlacht am Ende des dritten "Herr der Ringe"-Teiles. Das Canton bot hervorragen-de Sprachverständlichkeit und atemberaubende Klarheit, malte das Schlachtengetümmel mit Panorama-artigem Breitwandklang in den eigentlich viel zu großen AUDIO-Hörraum. Erstaunlich, wie die Alu-Minis ihren Detailreichtum beibehielten, selbst wenn die Testcrew mal deutlich zu laut oder zu leise hörte. Die letztere Eigenschaft macht das Movie CD fürs Kinoerlebnis in Mietwohnungen zur ersten Wahl.

Das Movie CD verlieh auch bei Konzerten den Solisten mehr Klarheit und Atemluft und brachte das Orchester nur so zum Strahlen, mit einer lässig skizzierten Bühnendarstellung und einer etwas nervösen Performance allerdings verwehrte es dem Zuhörer die von den KEFs gewöhnte Entspannung.

Fazit:

Klare Sache - zum Flachbild passt das Canton am besten. Es brilliert zudem bei allen Pegeln mit Detailtreue.

Canton CD 202

Hersteller Canton Preis 1300.00 € Testverfahren 1.0

