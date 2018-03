Canton Vento 802

Ihre wahre Stärke liegt in der Abbildung: Die kraftvolle Stimme von John Treleaven als Wagners "Tristan" (Runnicles, Warner Classics) tönte punktgenau ortbar und zugleich perfekt in den Bühnenraum eingebunden, wie es selbst anerkannt gute Koaxiallautsprecher kaum besser hinbekommen.

Hohe Pegel verkraftete die Canton klaglos, neigte dann aber zu einem zunehmend dichten, homogenen Klangbild und offerierte weniger feine Hochtondetails. Der Bass kam mit dynamischem Rock wie auf der CD "Extreme: 3 Sides to Every Story" (Universal) trocken und klar, deutete die allertiefsten Töne aber nur an.