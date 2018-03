CAT S60 im Test CAT S60: Smartphone mit Wärmebildkamera

© CAT CAT S60

Die robusten und martialisch anmutenden Outdoor-Telefone von CAT waren schon immer etwas Besonderes. Auf dem MWC 2016 machte der zur englischen Bullit Group gehörende Ableger diesem Ruf wieder einmal alle Ehre und legte sein aktuelles Topmodell S60 erstmals vor – das mit einer Wärmebildkamera aus dem Hause Flir ausgestattet ist.

Dieses Alleinstellungsmerkmal sorgte für ein enormes Medieninteresse und stahl den ebenfalls in Barcelona präsentierten Samsung Galaxy S7 und S7 Edge​ fast die Show. Inzwischen ist das CAT S60 verfügbar und es wird Zeit, diesem einzigartigen Smartphone​ auf den Zahn fühlen.

​Wuchtbrumme mit Nehmerqualität

​Das S60 ist ein Smartphone für Spezialisten, denn die aufgerufenen 650 Euro - dafür bekommt man auch ein Samsung Galaxy S7 Edge - werden nur die wenigsten Smartphone-Enthusiasten ausgeben. Der hohe Kaufpreis darf dennoch als fairer Deal gelten, denn Flir bietet für Android- und iOS-Smartphones mit seinem Modell One auch ein separates Wärmebildmodul an, das jeweils etwa 280 Euro kostet. Trotzdem viel Geld für dieses Brikett an Smartphone, das selbst in der Hosentasche eines Blaumanns oder einer Handwerker-Cargohose mit seinen 223 Gramm Lebendgewicht und einer Bauhöhe von satten 13 Millimetern wie ein Ziegelstein wirkt.​

Dafür soll das Smartphone aber auch Stürze aus einer Höhe von 1,80 Meter überstehen, was im Test schadlos klappte. Dank IP68-Zertifizierung ist es zudem gegen Staub und Wasser geschützt. Wer den mechanischen Schutz für Lautsprecher und Mikrofon auf der Gerätefront über die zwei kleinen goldenen Schieber aktiviert, der macht das S60 sogar bis zu einer Tiefe von fünf Metern in einem Zeitraum von einer Stunde wasserdicht. Der massive Metallrahmen und der deutlich überstehende Displayrand als zusätzlicher Splitterschutz auf der Front​ komplettieren den robusten Gesamteindruck.

