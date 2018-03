© Caterpillar Caterpillar CAT B10

Caterpillar B10: Erster Eindruck

Dort, wo die Galaxys und iPhones dieser Welt mit ihren Plastik- und Glasgehäusen Gefahr laufen, Schaden zu nehmen, sind Smartphones mit Nehmerqualitäten gefragt. Der US-amerikanische Baumaschinenspezialist Caterpillar hat mit dem B10 ein echtes Eisbrecher-Smartphone im Programm, das in einer extrem harten, gleichzeitig aber auch sehr unhandlichen Schale steckt. Schmutz, Staub, Stöße und Wasser können dem IP67 zertifizierten Boliden nichts anhaben, wir haben ihn mehrfach nass gemacht und auf unseren (nicht ganz so harten) Teppichboden fallen lassen - alles kein Problem. Dafür liegt das Ding mit rund 200 Gramm schwer und klobig in der Hand.

Praktisch: Die Telefontasten sind mechanisch ausgelegt, und sehr groß, können also auch mit Handschuhen bedient werden. Das Outdoor- Modell arbeitet mit Android 2.3 Gingerbread, das von einem etwas schwachbrüstigen Einkernprozessor angetrieben wird. Als besonderes Extra kommt das B10 mit zwei SIM-Karten gleichzeitig zurecht.

Caterpillar B10: Ausstattung

+ Dual-SIM-Kartenslot

+ solide 5-MP-Kamera

+ erweiterbarer Speicher

+ Taschenlampenfunktion

+ UKW-Radio

Technische Daten

Maße: 121 x 65 x 22 Millimeter

Gewicht: 201 Gramm

Display: 3,2 Zoll, 240 x 320 Pixel, TFT

Prozessor: 800 MHz Single-Core-Prozessor

Akku: 1900 mAh

Caterpillar B10: Bedienung

+ IP67-zertifiziert und damit extrem robust

+ kratzfestes Display

+ mechanische Tasten für Rufannahme

- schwer, dick und klobig

- Touchscreen reagiert nicht immer zuverlässig

- Prozessor nicht sehr leistungsstark

- Kleines, etwas grob auflösendes Display

Caterpillar B10: Kaufen oder Warten

Ein High-End-Smartphone ist Caterpillar nicht gelungen, dafür ist das Display zu klein und zu grob auflösend, die Ausstattung und Performance zu schwach. Doch wer einen Haudegen sucht, der auch mal Dreck frisst ohne gleich zu jammern, der ist hier richtig. Knausrig darf man allerdings nicht sein, im Online-Handel gibt's das CAT B10 für rund 350 Euro. Das ist angesichts des Gebotenen nicht besonders billig. Wenn es nicht ganz brachial robust sein muss: Das Sony Xperia Go oder das Samsung Galaxy Xcover können ebenfalls einiges ab. Dem fehlt allerdings die Dual-SIM-Funktion.

