CD-Player Advance Acoustic MCD 200

Verarbeitung und Anfassqualität fallen ordentlich aus, doch an die edle, hervorragend verarbeitete Kombi von Denon kommen sie nicht ganz ran. Der CD-Player MCD 200 leuchtet edel-blau, ist aber kein Ausstattungs-Wunder und kann leider nicht mit irgendwelchen unerwarteten Extras punkten.

Im AUDIO-Hörraum musste sich der CD-Spieler aus Frankreich mit dem 95-Punkte-Player CD 270 von System Fidelity messen. Doch gleich der erste Eindruck beim Advance Acoustic MCD 200 wurde durch ein lautes Laufwerk-Geräusch getrübt. Das ruhestörende Rascheln während des Einlesens von Scheiben war dann aber im Hörtest nicht wahrnehmbar - und soll, wie der alarmierte Vertrieb versicherte, ein einmaliger Fehler des Testmusters gewesen sein.

Als "She' s The All" (Walter Beasley, For Her) angespielt wurde, waren die Instrumente schön im Raum platziert, die Klangfarben der Instrumente fein differenziert. Die Stimme von Oceana in "Pussycat On The Leash" klang dreidimensional und verlor nichts von ihrem weiblichen Charme. Doch die Tiefenstaffelung und die Bühne hielt der Player von Advance Acoustic recht klein, widmete sich dem Tiefsttonbereich etwas träge und gebremst. In "Pitch Black" (Dr. Dre, Emergency Basslines) waren die Bässe tief, doch nicht so straff wie über den NAD C 515 BEE (AUDIO, 8/09 85 Punkte,) den die Tester zum Vergleich heranzogen. Der MCD 200 trat dem NAD jedoch mit feinerer Auflösung entgegen, so dass es am Ende Unentschieden zwischen beiden stand.

Doch wie spielen die Geräte der Hersteller im Zweierteam auf? Die Kette von Advance Acoustic musizierte grundtonstark ohne jegliche Härte und klang mit jeder Art von Musik erstaunlich homogen und fein. In Gesangspassagen blieben die S-Laute seidig und angenehm. Leider erweckten die Geräte mit flotteren Stücken stellenweise den Eindruck, dass sie sich ein wenig anstrengen mussten, um dem Tempo zu folgen.

Hersteller Advance Acoustic Preis 350.00 € Wertung 85.0 Punkte Testverfahren 1.0

