CD-Player Trigon Recall II

Die Maxime der norhessischen Firma Trigon lautet "Value for money". Schon wenn man den soliden und in Deutschland gefertigten CD-Player Recall II für 2190 Euro sowie den Vollverstärker Energy für 2550 Euro von außen betrachtet, spürt man, dass dies kein leeres Verspechen ist.

© Archiv Die Schaltung des Recall II ist nach dem D/A-Wandler asymmetrisch ausgeführt. Für die XLR-Buchsen ist noch eine zusätzlich Stufe zuständig.

Das gute Gefühl verstärkt sich, wenn man den knapp vier Kilo schweren und mit Bitumen bedämpften Stahlmantel des Recall II entfernt. Da endeckt man ein reines CD-Laufwerk und Elektronik vom Spezialisten Stream Unlimited. Doch selbst bei so edlen Zutaten begnügte sich Chef-Entwickler Rainer Reddemann nicht mit Standardware aus dem Regal, sondern ließ den firmeneigenen Software-Ingenieur die Servoregelung programmieren.

Auch die anderen Baugruppen sind hochwertig - wie der D/A-Wandler von Burr Brown (PCM1794), dem eine asymmetrische Signalführung über OPs folgt. So ist der Cinch-Ausgang mit dem Plus-Pol der XLR-Buchse identisch. Für den negative Pol der symmetrischen Buchsen muss das Signal noch durch eine OP-Stufe, die das Signal invertiert. Deshalb ist es hier nicht verwunderlich, dass im Hörtest die Tester den Cinch-Ausgang bevorzugten. Auch das Schaltnetzteil ist nicht nur hochwertig aufgebaut, sondern sehr störungsarm, wie das -Messlabor TESTfactory aufzeigte.

Dass auch Details beachet werden, sieht man an den Füßen der Trigon-Geräte. Sie entkoppeln durch Macrolon-Tellerfedern und hochdichten Filz.

© Archiv Trigon Recall II: Für den BNC-Digitalausgang liefert Trigon einen Abschlusswiderstand mit.

Der Recall II machte dann mit sehr guter Abbildung und neutralen Klangfarben auf sich aufmerksam; im Vergleich mit dem Moon CD 1 erschien er allerdings etwas gröbkörnig, und die Musik floss auch nicht so schön. Dafür öffnete der Recall II das Klangpanorama weiter über die Basis der Lautsprecher hinaus und gab Becken mehr Glanz.

Als Kombination machte sich das Trigon-Set recht gut. Das Paar ist für all jene ein heißer Tipp, die einem zart klingenden Lautsprecher kraftvolles Leben einhauchen wollen.

Meinung: Trigon setzt nicht auf exotische Schaltungen und besondere Ausstattung. Dafür aber auf optimierten, soliden Aufbau. Hierzu passt auch der unkapriziöse, direkte und druckvolle Klang, der sich wohl mit allen Lautsprechern realisieren lässt.

