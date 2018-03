CD-Spieler Roksan Kandy K 2 (CD) Datenblatt

Roksan-Entwickler Touraj Moghaddam schwört auf die Alte Schule: Nach seiner Ansicht führen nicht unbedingt teure Bauelemente, sondern ein geschicktes, in puncto Magnetfelder günstiges Platinenlayout zum besten Klang.

So nahm er sich bei dem neuen, mit einem Sanyo-Standardlaufwerk arbeitenden Kandy-Player beispielsweise sehr viel Zeit, um für den Schwingquarz, der das Bit-Timing verantwortet, das optimale Plätzchen zu finden. Er landete schließlich in der Nähe des D/A-Wandlers, eines PCM 1748, der symmetrische Ausgänge besitzt und ein einstreusicheres Procedere erlaubt.

Für die nachfolgende Filterung und die Ausgangsverstärkung scheute sich Moghaddam im Gegensatz zu Marantz nicht, ICs herzunehmen.

Schließlich faltet solch ein Chip die symmetrischen Wege wieder zu einpoligen Cinchpfaden zusammen.

Der Hörtest:

Der Kandy-Player ließ in den Höhen eher Milde walten, verblüffte aber gleichzeitig mit enormer Räumlichkeit und plastischer Abbildung. So erhielt er nicht nur beachtliche 57 Punkte, er wies sich auch als ein wenig mäßigender, also idealer Spielpartner für den schnittigen Kandy-Amp aus.

stereoplay Meinung: Hans-Ulrich Fessler

Schade, dass die Briten das Analogsignal intern symmetrisch verarbeiten, es aber nur an Cinch-Ausgängen anbieten. Mit seiner röhrenvergleichbaren Räumlichkeit und Sanftmut ist der Kandy K 2 die relaxed klingende Alternative zu den übrigen Playern des Tests.

Roksan Kandy 2 CD

