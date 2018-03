Samsung hat mit ChatOn eine eigene Messaging-App in den Stores positioniert, die bislang vor allen Dingen im asiatischen Raum weit verbreitet ist. Im Test fallen vor allen Dingen die vielen bunten Sticker ins Auge.

© Archiv ChatOn im Test

ChatOn

Preis: kostenlos

Plattformen: Android, iOS, Windows Phone, Blackberry

Download-Links: Google Play , iTunes, Windows Phone Store ​

Mit ChatOn hat Samsung seine eigene Messaging-Lösung am Start. Allerdings kann sich die App nicht so ganz entscheiden, ob sie ein Messaging-Client, ein soziales Netzwerk oder eine Mischung aus MySpace​ und Instagram sein will.

Denn begrüßt wird der neue Nutzer nicht nur mit einer Liste seiner Buddies - die wie bei WhatsApp über die Telefonnummer erkannt werden -, sondern auch mit einer eigenen "Seite", die man personalisieren darf und auf der die Buddies an die Pinnwand schreiben können.

Unter "Plus" lassen sich Downloads und Content von sogenannten Live-Partnern einbinden; das meiste davon scheint gratis zu sein. Das Herz der Messaging-App bietet wenig Überraschungen, dafür viele bunte Sticker und vor allem zu wenige Teilnehmer in Europa - die meisten der zig Millionen ChatOn-Nutzer stammen aus Asien.

Mehr WhatsApp-Alternativen und Messaging-Apps finden Sie in unserem großen Vergleichstest.

